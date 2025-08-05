彰師大性騷連環爆「大咖教授性騷罰3萬」 400人實名聲援

▲國立彰化師範大學。（圖／翻攝Google地圖）

記者陳致平／台北報導

彰師大輔諮系性醜聞延燒，校方已證實前副校長張景然因性騷被裁罰3萬並准予退休，黃姓教授則因性侵遭解聘，另有2名王姓教授仍在調查中。這起事件引發校友與助人工作者成立匿名聲援平台，短時間內累積近400人現身署名支持。對此，教育部也發聲明，若學校未依法受理或依規定調查，將追究校方行政疏失與責任，以維護受害者權益。

此性醜聞事件傳出後，彰師大輔諮系系友與心理助人工作者等共同發起「StandbyMe」聲援平台，為曾經歷、目擊或關注系所內性／別暴力的師生提供一個訴說與支持的空間。該平台強調，讓我們站在一起，把羞恥還給行為人，我們沒有意願、也沒有必要背負羞恥，該遮遮掩掩的不是我們」。

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在StandbyMe匿名平台上，許多聲援者分享自身經歷，同時也寫下對曾經引以為傲的母校的複雜心情。其中多名學生與校友發文指控，系上部分教師長期仗著師生關係進行心理操控、權勢性騷、情感操弄（PUA）與羞辱性言語，並痛斥校內性平處理機制消極。投稿者呼籲校方能夠具體、公開表態，讓彰師大回歸安心學習的環境，並徹底檢視與改善性平機制。

全國教師工會總聯合會（全教總）也針對張景然的性騷擾案發表聲明，質疑相關單位的處理不當。全教總強烈質疑彰化縣政府對張景然的處分明顯過輕，認為僅依《性騷擾防治法》開罰3萬元，完全未考量其「前副校長」及「心理諮商專業者」的雙重權勢地位。

全教總認為，彰化縣政府裁罰金額偏低，未考量其權勢地位，應依法裁處6萬元以上罰鍰。此外，全教總質疑教育部過於倉促核准張師退休，呼籲公開審核依據，並對學校性平會的程序完備性提出質疑。鑑於系內接連傳出多起性平事件，全教總呼籲教育部應啟動全面調查，釐清事件全貌，並要求學校提供受害者支持，杜絕類似事件再度發生，以維護教育環境的公平與正義。

▲彰師大前副校長張景然涉性騷女學生，其擅長領域為團體諮商，教育部發聲明，校方須依法、依規定調查。（圖／記者許敏溶攝）

事件回顧：張景然首爆、黃姓教授遭解聘、兩王姓教授調查中

彰師大輔導與諮商學系作為台灣心理與輔導領域的重要基地，此次性平案件共涉及四位教授。前副校長張景然遭控邀約畢業學生觀看色情影片，並以露骨言語騷擾，校方依《性騷擾防治法》啟動調查，送彰化縣政府裁處後確認屬實，並裁罰新台幣3萬元。然而，因其行為未達停聘或解聘標準，校方依規准其退休，教育部於7月底核准。

另一名黃姓教授則涉性侵在校學生，經校內性平會調查認定性侵屬實。彰師大依《教師法》決議將其解聘，並註記終身不得再聘為教師。該案於7月2日報請教育部核准，校方並先行對其停聘處分。此外，隨著更多校友與學生挺身而出，另兩位王姓教授也被指出涉有性平爭議。其中一人曾任學務長與性平委員，被多名學生指控存在不當凝視與言語騷擾行為。校方表示，這兩案均已於8月初進入調查程序，並預告將召開教評會研議是否暫時停聘。