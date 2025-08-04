不滿女友被性騷！台中41歲男埋伏怒殺詹智能　2人打進超商畫面曝

記者游瓊華、白珈陽、黃資真／台中報導

台中市豐原區南陽路一間超商今(4日)上午10時27分驚傳凶殺案！57歲詹姓男子在超商內，突遭41歲黃姓男子持刀狂刺，送醫搶救仍不治，而死者身分正是先前曾經爆出性騷女員工、簽下韓國職棒啦啦隊女神河智媛與禹洙漢經紀約的老闆詹智能。稍早黃男自行投案供稱，因不滿自己的女友被性騷擾，憤而犯案。

▲性騷女員工、簽下韓職啦啦隊女神河智媛經紀約的老闆詹智能被殺死，畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）



監視器畫面拍下，穿著白色上衣的詹男將保時捷停妥後進入超商，過沒多久，一輛黑車停在馬路上，駕駛黃男揹著一個袋子，與副駕駛共犯一同下車，而黃男先在超商外徘徊，見詹男從門口出現後，黃嫌隨即與詹男發生肢體衝突，接著打進超商內，持刀怒殺後不到1分鐘，黃男便與共犯先後離開超商，但黃男卻丟下對方獨自逃逸，共犯則是步行離開現場。

▲共犯被丟下後步行逃逸。

案發後黃男跑到13公里外的北區永興派出所投案，他供稱因不滿自己的女友被詹男伸狼爪性騷擾，為了報復犯案，不過經確認與先前向《ETtoday東森新媒體》踢爆性騷惡行的女員工小雪無關，因此目前全案詳細案情仍有待進一步釐清，警方仍在追捕共犯中。

▲▼詹智能駕駛的保時捷。（圖／記者白珈陽攝，下同）

