校園霸凌「去年4178件通報」！同學間佔8成　言語攻擊最多

▲台師大女足隊爆發教練霸凌學生案件，根據教育部統計，呈現逐年上升，且以言語霸凌為主。（圖／記者黃克翔攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大女足隊爆發霸凌事件，虎尾科大也傳疑似霸凌案。根據教育部統計，2023年校園霸凌通報超過3200件，2024年超過4100件，今年上半年則已累積超過2600件，呈現逐年增加趨勢，而近3年生對生霸凌占比都超過8成，其中以言語霸凌最常見。教育部表示，通報數不等於成案數，數量增加代表社會對校園霸凌議題的重視程度提升。

台師大女子足球隊爆發教練對學生霸凌事件。台師大校教師評審委員會也決議解聘教練周台英，並懲處4年不得聘任為教師，上周已經將決議送到教育部，後續將根據「教師法」及「教育部教師解聘不續聘停聘資遣專案審議小組設置要點」等規定，儘速審議辦理。教育部本周也將前往台大、台師大、北市大三校，優先清查14個涉及IRB案子。

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隨著社會重視，近幾年教育部接獲校園霸凌通報事件逐年成長，根據教育部統計，2018年僅有562件，2023年已有3256件，增幅近6倍。2024年則有4178件，今年上半年則有2631件，今年有機會突破5千件。

根據教育部統計，在上述通報事件中，主要以「生對生霸凌通報」為主，112年為2642件、113年為3579件，占上述通報總數都超過8成以上，今年上半年（1至6月）達2297件，占總數比率更達87％，相較之下，「師對生霸凌通報」件數則都維持在一成多。無論生對生或師對生霸凌事件，均以「疑似言語霸凌」最常見。

教育部表示，生對生霸凌通報件數增加，和教育部推動多項防制作為有關，從2022年8月30日啟用1953反霸凌專線，並製作Call Me Card 發放給學生及家長宣導霸凌防制，加強宣導並要求學校「知悉即通報」等措施，同時每年定期辦理各級學校承辦人員研習，提升通報意識與應對能力，也促使學校人員在知悉或接獲檢舉後，能主動協助通報，也鼓勵學生勇於為自己發聲，這代表整體社會對校園霸凌議題的重視程度提升。

教育部強調，通報數不等於成案數，但依據校園霸凌防制準則，學校若接獲霸凌事件檢舉，應立即依規定啟動調查與通報機制，並對受害學生啟動關懷輔導措施，學生若有諮商輔導需求，可透過學校輔諮中心獲得專業協助。教育部也設有24小時「1953反霸凌專線」，提供即時的通報與諮詢服務，協助學生在面對疑似霸凌情形時能有即時協助與支持。