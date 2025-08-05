「知名廉航」終止營運！虧損近7億元　資遣逾500員工

▲新加坡廉航捷星航空已於7月31日停止營運。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

新加坡廉航「捷星亞洲」（Jetstar Asia）7月31日熄燈，資遣逾500名員工，作為母公司澳洲航空（Qantas）集團「策略重組」的一部分舉措。停止營運前，該航空公司預估年虧損額逼近7億新台幣。

《海峽時報》等外媒報導，捷星亞洲成立於2004年，總部位於新加坡樟宜機場4號航廈。該公司6月11日聲明，宣布未來7周將持續營運從新加坡出發的航班，並在最後營運日7月31日之前，逐步縮減航班班次。

母公司澳洲航空表示，16條亞洲內部航線將受到影響，但捷星澳洲、捷星日本的亞洲航線則沒有變化。公司將直接聯繫受影響旅客，並且提供全額退款或更換其他航班，並在官方網站提供相關資訊。

捷星亞洲表示，由於供應商成本攀升、機場費用與航空收費近年不斷提高、該地區產能與競爭不斷成長，該公司預期未來成本還會繼續攀升，使其作為商業模式基礎的低票價策略無以為繼，才會決定結束營運。

澳洲航空執行長哈德森（Vanessa Hudson）透露，部分供應商成本飆漲幅度高達200%。而在捷星亞洲決定關閉之前，本財政年度虧損預計將達3500萬澳元（約新台幣6.8億元）。

為了協助500名受影響員工，捷星亞洲將提供裁員補償、就業輔導等一系列支持。新加坡手工暨商業工人聯合會（SMMWU）也承諾提供職涯諮詢與經濟援助。至於該公司旗下13架客機，將重新配置至澳紐航線。