加拿大742場野火肆虐！濃煙蔓延美8州　波士頓機場停飛

▲ 蒙特婁天際線被濃煙籠罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大境內目前有742處野火肆虐，其中只少201處未取得控制，產生的濃煙蔓延美國上中西部及東北部，甚至導致波士頓洛根國際機場4日因能見度過低一度停飛。

美媒ABC報導，濃煙影響範圍擴及美國8個州，從威斯康辛州延伸至緬因州，底特律更被列為全球空氣品質第3糟的主要城市。聯邦航空總署（FAA）證實，「由於煙霧及霾害影響營運作業」，波士頓洛根機場4日一度暫停起降，造成航班延誤52分鐘。

密西根州環境、五大湖暨能源部（EGLE）發布空氣品質警報，「密西根州各地細懸浮微粒（PM2.5）濃度升高」。紐約州安大略湖東部及紐約西部地區4日上午空氣品質達「不健康」等級，當局呼籲民眾減少戶外活動。

蘇福克郡衛生服務部門也警告，「懸浮微粒可深入呼吸道抵達肺部，造成眼鼻喉肺刺激、咳嗽、打噴嚏等症狀，可能使氣喘和心臟疾病惡化。」

密西根州共和黨眾議員柏格曼（Jack Bergman）致函加拿大參議院，敦促採取更積極措施管控野火風險，「這些事件導致大範圍空氣品質警報、學校停課、戶外活動取消」，「對公共衛生的影響令人不安」。

加拿大今年迄今已發生3991起野火，燒毀面積逾670萬英畝，規模雖不及2023年將紐約天空染成橘色的野火嚴重，仍對邊境地區帶來衝擊。