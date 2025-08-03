美國本土最大野火！龍布拉沃大火「控制率11%」狂燒近1個月

▲ 龍布拉沃大火成為今年美國本土規模最大的野火。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國亞利桑那州大峽谷國家公園的「龍布拉沃大火」（Dragon Bravo Fire）持續延燒近1個月，野火燃燒面積截至2日已經超過11.4萬英畝，控制率僅11%，成為今年美國本土規模最大的野火。

紐約時報報導，龍布拉沃大火7月4日因雷擊爆發，起初相關單位嘗試以控制燃燒的方式處理，但到了7月11日受到強風影響，火勢越過控制線，燒毀大峽谷旅館（Grand Canyon Lodge），數十棟建築遭波及摧毀，包括遊客中心。

如今消防單位正積極動員撲滅野火，目前火勢已導致美國大峽谷北緣關閉，在大峽谷另一端的南緣區域仍對遊客開放，只不過位在南緣11英里外的地方，都能看見北緣燃燒的大火。民眾透露，「晚上能看見野火火焰，白天是看見濃煙」。

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The fire on the North Rim is now 114,538 acres and 11% contained, with 1,184 personnel working on full suppression efforts.… pic.twitter.com/pRgb9wSBNl — Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) August 2, 2025

▲受到野火影響，大峽谷出現濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

亞利桑納州林業與消防管理機構表示，龍布拉沃野火已經是該州自1990年以來的前10大野火，延燒面積是鳳凰城的3倍多。

截至2日，龍布拉沃大火燃燒面積已經超過11.4萬英畝，根據追蹤野火的政府網站InciWeb數據，火勢控制率為11%，由於當前天氣乾燥溫暖，預計接下來火勢還會進一步擴大。