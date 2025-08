美國本土最大野火！龍布拉沃大火「控制率11%」狂燒近1個月

▲ 龍布拉沃大火成為今年美國本土規模最大的野火。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國亞利桑那州大峽谷國家公園的「龍布拉沃大火」(Dragon Bravo Fire)持續延燒近1個月,野火燃燒面積截至2日已經超過11.4萬英畝,控制率僅11%,成為今年美國本土規模最大的野火。

紐約時報報導,龍布拉沃大火7月4日因雷擊爆發,起初相關單位嘗試以控制燃燒的方式處理,但到了7月11日受到強風影響,火勢越過控制線,燒毀大峽谷旅館(Grand Canyon Lodge),數十棟建築遭波及摧毀,包括遊客中心。

如今消防單位正積極動員撲滅野火,目前火勢已導致美國大峽谷北緣關閉,在大峽谷另一端的南緣區域仍對遊客開放,只不過位在南緣11英里外的地方,都能看見北緣燃燒的大火。民眾透露,「晚上能看見野火火焰,白天是看見濃煙」。

