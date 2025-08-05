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比亞迪才夜宴立院高層！馬英九基金會赴中也參訪　台生直呼震撼

▲馬英九基金會「大九學堂」本月再度訪問中國大陸天津市，參訪比亞迪汽車展示館。（圖／馬辦提供）

▲馬英九基金會「大九學堂」本月再度訪問中國大陸天津市，參訪比亞迪汽車展示館。（圖／馬辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

中國電動車龍頭比亞迪低價在全球攻城掠地，引入台灣的腳步也轉趨積極，週刊今（5日）爆料，比亞迪透過代理商太古汽車，夜宴立院高層。巧合的是，馬英九基金會「大九學堂」本月再度訪問中國大陸天津市，今天剛好就參訪到比亞迪汽車展示館。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，「大九學堂」師生一行於4日上午先參訪比亞迪汽車在天津的旗艦展示館「迪空間」，同學們都被大陸在新能源電動車的發展感到震撼不已。

蕭旭岑說，暑假期間，他已率「大九學堂」學員走訪廣東、廣西、重慶、北京等地，在各地都與大陸青年學子有相當深入的交流體驗。馬英九前總統希望兩岸青年更加認識彼此，兩岸發生衝突的機率就會更加降低。而「大九學堂」學子踴躍報名的情況，也反映出台灣年輕同學對兩岸交流的渴望。

▲馬英九基金會「大九學堂」本月再度訪問中國大陸天津市，參訪比亞迪汽車展示館。（圖／馬辦提供）

▲馬英九基金會「大九學堂」本月再度訪問中國大陸天津市，參訪比亞迪汽車展示館。（圖／馬辦提供）

蕭旭岑分享，「大九學堂」師生一行於4日上午先參訪比亞迪汽車在天津的旗艦展示館「迪空間」，同學們都被大陸在新能源電動車的發展感到震撼不已。下午訪問創校已130年，中國歷史上最悠久、有「神州第一校」美譽的天津大學。隨團老師文化大學新聞系教授莊伯仲表示，此次交流不僅為青年學子搭建了寶貴的互動平台，更為疫情後兩岸高校交流注入了新活力。

莊伯仲指出，天津大學的歷史可追溯至1895年創立的北洋大學堂，已歷130年，在工程、科學、管理等領域均享有盛譽，長期以來，天津大學與台灣多所知名學府建立了姊妹校關係，雙方在師生互訪、學術研討、科研合作等方面都有廣泛交流，包含大九學堂此行師生的台灣大學、政治大學、台北大學、文化大學、東吳大學，中原大學、元智大學、銘傳大學都是多年姐妹校。

莊伯仲說，儘管現為暑假期間，但校方仍特別安排參訪「地震模擬工程科學中心」、「智能與計算學部」兩個精彩行程，師生們對於在高達10層樓的室內空間裡，通過人工地震模擬的地動山搖來檢驗建築物的抗震性，以研究減災防災，感到印象深刻。

同時，在天津台商協會安排下，「大九學堂」學員也與在天津的台灣青年座談，分享他們在天津創業的經驗，包括在天津創立長照事業、農村事業，也有人在天津醫院擔任住院總醫師，還有年輕人開設台灣菜餐館，「大九學堂」學子深深體會台灣青年在大陸創業的甘苦。

蕭旭岑強調，未來仍將致力於創造更多機會，讓兩岸青年學子能夠共同學習、相互理解，在交流中消除隔閡，在溝通中增進互信，推動兩岸大學師生之間的交流更加頻繁深入。

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