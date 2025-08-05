網紅健身教練驚爆殺夫！　老公「全身刀傷」陳屍馬桶上

▲ 唐納德和雅各在IG上看似一對完美夫夫。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約哈林區發生恐怖命案，40歲網紅健身教練唐納德（Donald Zieben-Hood）涉嫌殺害34歲丈夫雅各（Jacob Zieben-Hood），死者被發現時坐在馬桶上，全身布滿刀傷慘死家中。

根據《紐約郵報》，檢察官透露，兩人案發前晚爆發激烈爭吵，雅各曾打電話給父親求救，聲稱丈夫「正在追殺他」，且不讓他離開公寓，還傳送一張自己腿部受傷的照片給父親，而父親在電話中曾聽到唐納德對兒子咆哮、辱罵。

警方1日凌晨獲報趕到，發現雅各陳屍在廁所馬桶上，頭部有多處撕裂傷，腿部後側遭多刀刺傷，其中一刀刺穿肌肉並割斷動脈導致失血過多死亡。唐納德手臂也有多處需縫合的刀傷，供稱前晚和雅各發生「刀戰」後睡著，醒來才發現對方死亡。

▲ 檢方透露這對同性伴侶間長期存在家暴問題。（圖／翻攝自IG）

這對夫夫在社群媒體上營造完美形象，唐納德在Instagram擁有近6.8萬粉絲，經常分享時尚拍攝和與名人合影。但檢方稱兩人長期不合，警方自2022年起已接獲9次家暴通報，且唐納德曾多次違反保護令，被控包括勒脖、持刀威脅等行為。

鄰居衛斯理（Craig Wesley）透露，「他們經常吵架，我聽得出來」，但情況在假期前後惡化，他6月也曾因此報警，1日凌晨他醒來便發現大樓裡一片混亂，「我就知道會發生不好的事，他們吵架的方式不會有好結果。」

唐納德目前被控一級入室盜竊、持有武器及藐視法庭等罪名，法官已拒絕保釋，待法醫確定雅各死因後，可能面臨謀殺指控。