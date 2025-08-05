吃剩雞骨頭「施捨街友」！　大馬3網紅嗨喊：做善事

▲3名男子把雞骨頭跟米飯，包成完整餐包「施捨」給街友。（圖／翻攝中國報）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞3名華裔網紅為了賺流量，竟把吃剩的炸雞骨頭包成「愛心便當」贈予街友，還宣稱是在「做善事」，離譜行徑引爆網友怒火。目前他們已將影片刪除並且公開道歉，但恐將遭到當局調查。

中國報報導，「aluk_777」在Instagram擁有13.8萬粉絲，日前與2名朋友在肯德基用餐完畢後，宣稱「不可以浪費食物」，竟把雞骨頭塞進米飯裡「施捨」街友，回家後還把剩下的雞皮、雞骨頭，餵給寵物吃。

影片可見，街友一開始非常開心，雙手接過看似完整的餐點，打開後卻發現滿盒骨頭，瞬間愣在原地，難掩錯愕神情，但仍默默收下，並且雙手合十道謝。

影片曝光後，立刻掀起撻伐聲浪。網友痛批他們3人消費弱勢，「連畜生都不如」、「把人的尊嚴踩在腳下」、「真的很過分，為了流量連人都不要做了」。

面對輿論風暴，aluk_777火速刪除影片並宣稱，事前已與街友「串通演戲」，拍攝結束後也有給予完整的米飯與2塊炸雞，強調絕對沒讓街友吃骨頭。不過，網友怒火絲毫沒有平息，反而質疑「話語權在你這裡，你說什麼就是什麼。」

隨著風波持續延燒，3人最終發布道歉影片，多次鞠躬認錯。他們宣稱，原本是希望傳遞善意，未料引起輿論風波，「我們真的很抱歉。」

不過，馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）已接獲投訴並且展開調查。根據1998年通訊及多媒體法令第33條文，「分享污穢、不實或具威脅內容，可被判罰款最高50萬令吉（約新台幣352萬元）及2年以下監禁」，呼籲民眾切勿散布挑釁、貶損他人尊嚴、干擾公共秩序的內容。