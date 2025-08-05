黑幫式攻佔夜襲博田醫院！　「地下院長」主嫌10萬交保

▲法院裁定陳姓主嫌10萬元交保。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄博田醫院內部疑爆發經營糾紛，3日凌晨遭20多名黑衣人突襲，院內保全遭壓制、設備被毀，場面猶如黑幫電影。檢警展開拘提行動帶回30多人偵訊，並針對主嫌陳姓男子向法院聲押禁見，另6人分別以3至5萬元交保，其餘人等請回。今(5日)凌晨法院認為陳男無羈押必要，裁定10萬元交保，限制住居並禁止與共犯接觸。

全案發生在3日凌晨3時40分，當時黑衣人佯裝成訪客或保全護混入醫院，其中一人假借車輛拋錨，引誘保全人員離開中控室查看，其餘人員則趁亂控制中控與資訊室突襲，造成2名保全受傷。48歲阮姓女子、34歲阮姓男子則主張持有產權，表示帶著自聘保全前來要接管醫院設施。

警方抄登在場所有人資料後，請阮姓男子帶著自稱保全人員的離開院區，並聯繫醫院阮姓女負責人、謝姓院長到場協調。院方清查，有3支對講機遭破壞、1台密錄器遺失，資訊室內2台筆電不翼而飛，公司財損嚴重，現場滿目瘡痍。

▲博田醫院3日凌晨遭多名黑衣人闖入，宛如黑幫攻佔據點。（圖／記者許宥孺翻攝）



但院方直言突襲行動宛如黑幫攻佔據點，員警卻僅以口角衝突帶過，甚至將妨害自由的現行犯全部釋放，形同縱放違法行為。警察局長林炎田知悉後下令專案小組重新徹查，最後逆轉將陳姓主嫌及其他涉案人等通知到案。

據了解，遭警方查獲的陳姓首謀並非普通涉案者，而是曾被博田醫院內部戲稱為「地下院長」的核心人物。內部人士透露他過去曾任職於天鷹保全，後轉往其他保全公司，過去先以保全身分進入博田醫院，初期以協助處理場務，聲稱能替管理階層處理醫院大大小小的問題，從工務、人事、藥商應對、甚至院內鬥爭皆插手其間，逐漸從一名保全變成實質掌控醫院運作的人。

內部人士爆料，陳男憑藉與主管階層的關係，不但干預醫院行政、更曾在醫院尚未完成設施改建時，凡事自作主張，不經正式管道，許多基層員工因而不滿。據傳在經營權鬥爭中，陳男「出花招」與「鬼點子」不斷，試圖穩固其在醫院的影響力，但當博田醫院現在的經營者決定解除合作後，他不僅不甘離去，還多次以「曾任主管」為由要求重返醫院，試圖奪回控制權。