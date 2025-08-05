高雄國賓飯店「偷拆」惹議！民團控圖利財團　市府回應了

▲高雄國賓開發案「偷拆」惹議，市府強調依法核發、程序無瑕疵。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

高雄國賓飯店危老重建案近日掀起爭議，多個民間團體昨（4日）召開記者會，質疑市府在環評結論仍處行政訴願及司法調查階段，即於6月30日核發拆除許可，並在7月29日豪雨停班當日動工，質疑市府圖利財團、破壞調查證據。對此，高雄市工務局回應表示，拆除許可係依法依規核發，程序完備，環評結論仍具法律效力，市府並無違法。

民團包括高雄愛河關懷協會與國賓不當容積自救會指出，國賓開發案涉及誤判危樓、容積獎勵計算不實、環評內容錯誤等問題，容積率自原本的840%暴增至1142%，增建面積超過6,000坪，恐涉數十億元不當利益。自救會強調，本案耐震評估誤以四樓為「軟弱層」，結構參數有誤，並未經雙方共同確認即進行拆除，影響未來鑑識調查公正性，要求市府撤銷拆除許可，暫停開發作業。

對此，高市工務局回應，國賓飯店曾進行三次耐震初評，分別由建築師公會、技師公會執行。考量前兩次評估數據落差，市府主動委託第三方——台灣省結構工程技師公會進行評估，R值為53.08，超過法定標準45分，確認符合法規。坊間流傳以一樓為基準層、引用R值27.25說法並不正確，評估報告已指出應以四樓為基準，市府認為審查無瑕疵。

關於「訴願中不得動工」的質疑，工務局援引《行政程序法》第110條、《訴願法》第93條說明，訴願尚未決定前，除非有准許暫停執行處分，或法院裁定准許暫時狀態處分，否則原處分仍具法律效力，因此核發拆除許可並不違法。此外，該案尚未取得建造執照，拆除前已要求開發單位依法設置圍籬與安全設施，施工計畫亦通過審議。

針對居民關注的地質風險，尤其愛河周邊塌陷案例頻傳，市府表示，已責成開發單位進行完整地質調查與安全監測，特別注意地下7層、深達27.25公尺的基礎開挖作業，並將全程監督施工，確保公共安全無虞。至於拆除與土建作業未召開公開說明會部分，環保局表示將依《環評法》要求開發單位於兩階段各舉行一次公開說明會，確保資訊公開透明。

高市府最後強調，國賓重建案全程依法辦理，並無圖利情事，對於民間團體訴求與疑慮將持續溝通，並歡迎各界監督。市府承諾將秉持公開、專業、負責的態度，依法行政，確保市民權益與公共安全為優先考量。