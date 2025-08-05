　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄連日豪雨「下到生菇」！民眾擠分隔島搶拍照　警察動手全拔除

▲▼高雄鳳山分隔島因連日降雨長出香菇，引起民眾圍觀影響行車，警方動手拔除。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鳳山分隔島因連日降雨長出香菇，引起民眾圍觀影響行車，警方動手拔除。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

受到西南氣流影響，中南部地區自7月28日起連日遭豪雨彈猛襲，劇烈雨勢導致多地傳出災情，在將近9天半的時間內，高雄多納林道累積雨量突破2900毫米，成為全台冠軍，另有16個測站測得累積雨量也達2000毫米以上，相當驚人。由於連日降雨，高雄鳳山鳳南路分隔島上還疑似因過度潮濕而長出香菇，離譜畫面吸引民眾圍觀。警方5日凌晨1時許巡經該處，發現仍有不少民眾圍觀拍照影響行車，因此主動將香菇拔除。

鳳山分局指出，4日晚間8時許起，接連接獲多起民眾通報，指稱鳳山區鳳南路一處分隔島上疑似因連日降雨潮濕，竟在翠綠的草皮上長出10幾朵白色大香菇，貨真價實的「雨下到生菇」，離奇畫面在網路上瘋傳，吸引許多民眾到場圍觀、拍下這「生菇奇景」。

警方獲報後先是派員到場巡邏守望，勸戒用路人勿影響交通，但5日凌晨1時許，現場分隔島上仍有許多民眾圍觀拍照，影響行車通行，警方除勸導現場民眾離開外，考量已經影響行車，有移除之必要性，因此當場將草地上的大菇菇們全部拔除。鳳山分局呼籲，民眾切勿好奇任意穿越馬路，造成人車通行安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／NONO慘了！按摩室性侵、車內強吻　逆轉起訴求重判
資深女星病逝！　半年前參加陳淑芬同學會
高雄分隔島「長一堆菇」！　警察動手全拔除
上空終於清空！　南部人感動刷一排：今總算出太陽
美國簽證新制！部分遊客「先繳保證金」才准入境　最高45萬元
快訊／雨炸中橫大規模崩塌　梨山往大禹嶺中斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黑幫式攻佔夜襲博田醫院！　「地下院長」主嫌10萬交保

快訊／NONO慘了！按摩室性侵、車內強吻案逆轉　檢起訴求重判

「出軌訊息」引殺機！狠男燒宿舍+鐮刀狠砍爆料同鄉　8/7宣判

高雄連日豪雨「下到生菇」！民眾擠分隔島搶拍照　警察動手全拔除

家暴男4度無視保護令　踹倒前妻機車害受傷下場曝光

體育直播平台涉詐欺　負責人聲押禁見

光電弊案「最大咖藏鏡人」曝光！　行賄千萬搶標案

兇嫌稱為女友殺死「河智媛老闆」聲押　女主角打臉：不認識兇手

行車糾紛台南男當街拿對方29000元安全帽砸機車　雙方互告偵辦

快訊／高雄醫院遭「黑幫式攻擊」！主嫌聲押禁見　6人3至5萬交保

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

黑幫式攻佔夜襲博田醫院！　「地下院長」主嫌10萬交保

快訊／NONO慘了！按摩室性侵、車內強吻案逆轉　檢起訴求重判

「出軌訊息」引殺機！狠男燒宿舍+鐮刀狠砍爆料同鄉　8/7宣判

高雄連日豪雨「下到生菇」！民眾擠分隔島搶拍照　警察動手全拔除

家暴男4度無視保護令　踹倒前妻機車害受傷下場曝光

體育直播平台涉詐欺　負責人聲押禁見

光電弊案「最大咖藏鏡人」曝光！　行賄千萬搶標案

兇嫌稱為女友殺死「河智媛老闆」聲押　女主角打臉：不認識兇手

行車糾紛台南男當街拿對方29000元安全帽砸機車　雙方互告偵辦

快訊／高雄醫院遭「黑幫式攻擊」！主嫌聲押禁見　6人3至5萬交保

別想去國王！勇士確定今夏「不交易」庫明加　他只剩2個選擇

黑幫式攻佔夜襲博田醫院！　「地下院長」主嫌10萬交保

西南氣流趨緩　台東知本森林遊樂區重新迎客

「新一代TOYOTA Corolla」要來了搭全新油電！原廠：房車還是會繼續賣

快訊／NONO慘了！按摩室性侵、車內強吻案逆轉　檢起訴求重判

馬刺4年68億綁定新主控福克斯　與溫班亞瑪雙星時代啟動

傷害雙眼的5個壞習慣：陰天不戴墨鏡、長年滴眼藥水都要小心

快訊／台積電漲15元至1150　台股反彈大漲逾250點

町田啓太正式進軍韓國！　加入妻子所在經紀公司…韓網炸鍋

資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會…返台養老夢滅

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

社會熱門新聞

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

兇嫌稱為女友殺死「河智媛老闆」　女主角：不認識兇手

20歲女遭遊覽車輾斃！為何二次倒車　司機回應曝

家人墜谷剩他獨活　14歲兒夢見亡母

即／台中男遭砍死身分曝！河智媛、禹洙漢的老闆

性侵友人國小孫女！淫狼辯「被誘惑」重判8年半

「我砍人了」殺詹智能兇嫌穿血衣投案

行車糾紛台南男當街拿對方29000元安全帽砸機車雙方互告偵辦

即／高雄某大樓女子墜樓　倒臥大門口死亡

即／台中男超商購物遭埋伏「持利器狂刺」　宣告不治

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

高雄豪雨「下到生菇」！警察動手全拔除

光電弊案「最大咖藏鏡人」曝光！　行賄千萬搶標案

更多熱門

相關新聞

高雄國賓飯店「偷拆」惹議！市府回應了

高雄國賓飯店「偷拆」惹議！市府回應了

高雄國賓飯店危老重建案近日掀起爭議，多個民間團體昨（4日）召開記者會，質疑市府在環評結論仍處行政訴願及司法調查階段，即於6月30日核發拆除許可，並在7月29日豪雨停班當日動工，質疑市府圖利財團、破壞調查證據。對此，高雄市工務局回應表示，拆除許可係依法依規核發，程序完備，環評結論仍具法律效力，市府並無違法。

高雄分隔島長出一堆巨大綠褶菇！市府警告別吃

高雄分隔島長出一堆巨大綠褶菇！市府警告別吃

即／高雄醫院遭黑幫式攻擊！主嫌聲押禁見

即／高雄醫院遭黑幫式攻擊！主嫌聲押禁見

高雄宣布「桃源區」8/5停班停課

高雄宣布「桃源區」8/5停班停課

獨／保全變地下院長　闖博田醫院首腦起底

獨／保全變地下院長　闖博田醫院首腦起底

關鍵字：

高雄香菇鳳山

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

快訊／7縣市大雨特報　午後擴全台

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　確定提告！

熊家婕近照美翻　女兒獲讚最美星二代

領2千萬下鄉退休！60歲男「每晚吃泡麵」悔爆

才認愛5天...小21歲男友投奔若盈！　魏如萱陷難堪「今電台再神隱」

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

美課20%重稅　郭智輝問企業：能讓什麼？

采子爆分手富二代男友！

哈佛教授創「雞蛋減肥法」

即／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

蘿拉求「回公司還債」蔡阿嘎傻眼

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面