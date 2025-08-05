高雄連日豪雨「下到生菇」！民眾擠分隔島搶拍照　警察動手全拔除

▲高雄鳳山分隔島因連日降雨長出香菇，引起民眾圍觀影響行車，警方動手拔除。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

受到西南氣流影響，中南部地區自7月28日起連日遭豪雨彈猛襲，劇烈雨勢導致多地傳出災情，在將近9天半的時間內，高雄多納林道累積雨量突破2900毫米，成為全台冠軍，另有16個測站測得累積雨量也達2000毫米以上，相當驚人。由於連日降雨，高雄鳳山鳳南路分隔島上還疑似因過度潮濕而長出香菇，離譜畫面吸引民眾圍觀。警方5日凌晨1時許巡經該處，發現仍有不少民眾圍觀拍照影響行車，因此主動將香菇拔除。

鳳山分局指出，4日晚間8時許起，接連接獲多起民眾通報，指稱鳳山區鳳南路一處分隔島上疑似因連日降雨潮濕，竟在翠綠的草皮上長出10幾朵白色大香菇，貨真價實的「雨下到生菇」，離奇畫面在網路上瘋傳，吸引許多民眾到場圍觀、拍下這「生菇奇景」。

警方獲報後先是派員到場巡邏守望，勸戒用路人勿影響交通，但5日凌晨1時許，現場分隔島上仍有許多民眾圍觀拍照，影響行車通行，警方除勸導現場民眾離開外，考量已經影響行車，有移除之必要性，因此當場將草地上的大菇菇們全部拔除。鳳山分局呼籲，民眾切勿好奇任意穿越馬路，造成人車通行安全。