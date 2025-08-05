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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

比亞迪祕宴「王牌國會聯絡人」也在場　恐踩政風紅線

太古汽車代表、廖炯志等一行，邊等車邊聊天。

▲太古汽車代表、廖炯志等一行，邊等車邊聊天。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊直擊，餐敘一直進行到晚上9點33分才結束，當晚台北下著大雨，政、商、媒人士酒酣耳熱後，陸續步出山海樓，看似意猶未盡，一邊等車一邊開心聊天，廖炯志還手勢不斷，與太古幾名主管在傘下暢談。

本刊調查，餐敘邀請立院正、副院長室幕僚，以及立院總務處長廖炯志出席，一電視台陳姓主管也赴會。曾任台中市新聞局副局長的廖，過去也曾在黨產會及內政部任職，屬於高階公務員，過往有「王牌國會聯絡人」之稱，轉任立院總務處長仍具文官身分，依《公務員廉政倫理規範》，接受招待或邀宴身分顯不適宜，若未報備，恐已構成違法行為。

餐敘結束，太古汽車代表與韓辦幕僚、廖炯志在等車時暢聊。

▲餐敘結束，太古汽車代表與韓辦幕僚、廖炯志在等車時暢聊。

廖炯志回應本刊指出，赴會已是下班後時間，且當天為友人臨時邀約，事前並不清楚還有誰會參加，廖強調：「其實是非常單純的聚餐。」

廖炯志曾任台中市新聞局副局長、內政部及黨產會國會聯絡人，資歷豐富。（台中市府提供）

▲廖炯志曾任台中市新聞局副局長、內政部及黨產會國會聯絡人，資歷豐富。

知情人士透露，這並非太古集團第一次與立法院系統餐敘，不只正副院長辦公室，「他們早就透過公關業者及法律團隊，廣泛接觸朝野立委，包括立法院財政及經濟委員會成員，以及擔任本會期交通委員會召委的綠委許智傑，都是太古集團鎖定接觸的對象。」背後原因不言而喻，就是想透過立院打消經濟部設下的紅線。許智傑也向本刊證實，太古確實曾找人接觸企圖說明，但他以時機不適宜婉拒。

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