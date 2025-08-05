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台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

在關稅談判前，台積電就已宣布赴美投資1,650億美元，也讓美方在這次台美關稅談判要求得更多。（東方IC）

▲在關稅談判前，台積電就已宣布赴美投資1,650億美元，也讓美方在這次台美關稅談判要求得更多。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一名電子業大老闆對本刊說，台美對等關稅談判結果拿到20％的數字，並不意外，因為台灣去年對美國的貿易逆差，就是高過日本和韓國，顯示川普對關稅下手毫不留情。知情人士透露，台灣如果想爭取跟日韓同樣的15％對等關稅，川普開出兩個條件，一個是台積電入股英特爾49％，另外一個是要再投資4千億美元，但是，這對台積電董事長魏哲家來說，都是非常為難的要求。

看到20％的關稅數字，讓許多出口業企業主昏了頭。「搞那麼久，還是比日、韓高，甚至比泰國、印尼的19％高，實在不妙。除了多5％的關稅，近期匯率已先升值了10％，等於15％的差距，台灣產業會很辛苦。」大型集團高層搖著頭說。「20％雖是暫時性，但是後續補考還要看台灣有什麼籌碼跟美國談，差5％傷害很大。」全國商業總會理事長許舒博更直白地說。

台美關稅公布後，賴清德總統開記者會表示，20％關稅只是暫時性的，可望再調降。（翻攝總統府Flickr）

▲台美關稅公布後，賴清德總統開記者會表示，20％關稅只是暫時性的，可望再調降。

本刊調查，這次台灣與美談判卡關的最大關鍵，其實就在於護國神山—台積電。「自始至終半導體，尤其是台積電，就是川普最在意的！」一位科技業大老不諱言地說。「台灣能否開出讓川普滿意的條件，還是要看台積電董事長魏哲家。」

去年台灣對美國貿易逆差739億美元，比起日本的685億美元和韓國的660億美元更高，也讓政府與美談判更為困難，美方一直對台施壓希望台積電能做更多事。「日前傳出川普要求台積電要入股英特爾四九％，甚至再投資美國4千億美元，這對魏哲家來說，都是不可能馬上答應的事。」一位上市櫃大老闆搖著頭說。

美方傳出要台積電救英特爾的條件，台灣才能換取跟日、韓同樣的關稅。（翻攝intel臉書）

▲美方傳出要台積電救英特爾的條件，台灣才能換取跟日、韓同樣的關稅。

尤其川普最想要的2個條件，都不是政府能夠決定的，因為國發基金持有台積電的股份僅有6.38％，魏哲家才是有權力決定台積電要不要幫英特爾，以及擴大赴美投資的關鍵人物。

對此，資深半導體分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明直言：「當然不可以接受。第一，歐盟也不過投資美國6千億美元，為何一家民營公司的前途要被政治搓掉？台積電是護國神山，要盡可能維持它的競爭力，是台灣安全的保障，想得長遠一點，川普的任期或許也不過就3年。」

「台積電赴美投資1,650億美元，早就送出去了。川普這次要的自然更多。不管是農業、汽車還是保健食品，這些就算台灣全讓了，再加上買石油、天然氣、飛機跟軍火，也比不上貿易逆差最大的半導體與資通訊。」資深科技業者分析。「川普最在意的就是美中對抗，掌握半導體與AI技術才是重中之重，赴美設廠只是開始，美方終究要掌握關鍵技術在自己手裡。」


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