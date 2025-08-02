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要拍真人版了？「山道猴子的一生」獲90萬補助　網：找阮經天嗎

▲山道猴子。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

▲「山道猴子的一生」2023年上線後爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作「山道猴子的一生」，上下兩集2023年上線後大爆紅，當時還有網友討論，如果未來拍真人版，男主角要找誰演？而近日就有網友留意到，文化部公布的「114年度國產電影片企劃及劇本開發補助案獲補助名單」中，就有「山道猴子的一生」，進而再掀一波討論。

「山道猴子的一生」上集累積793萬人觀看，下集則有767萬人觀看，其內容囊括涉跑山、改車、貸款、劈腿、愛情及友情等，引爆共鳴。當時就有網友熱議，如果「山道猴子的一生」要拍真人版，找誰當男主角最合適？其中就有人點名阮經天，本人更是回應「劇本好我一定演啊」。

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昨（1）日文化部公布「114年度國產電影片企劃及劇本開發補助案獲補助名單」，其中就有一個案件名稱為「山道猴子的一生」，申請者為「奇幻娛樂國際股份有限公司」，至於獎補助總金額則是90萬元。

▲▼ 。（圖／翻攝自文化部官網）

▲名單上出現「山道猴子的一生」。（圖／翻攝自文化部官網）

而名單公開後，就引起網友好奇與討論，「男主會是阮經天嗎」、「其實他蠻會寫劇本的，好幾部都不錯」、「這種題材才是應該補助的，還可以警惕時下年輕人」、「作者新的『可是我們真心相愛』也很好看」、「坐等『可是我們真心相愛』」、「好像有點期待」、「支持拍出來」。

文化部指出，「國產電影片企劃及劇本開發補助」的宗旨是「為鼓勵我國跨 IP 改編、 台語、 文史及新類型題材等多元類型國產電影片劇本內容之開發 ，並協助我國電影片製作業運用團隊劇本創作模式，深化及豐富劇本內涵、落實企劃精神，將電影片類型、目標觀眾之定位或市場分析等綜合評估，納入電影長片開發企劃及劇本創作，特訂定本要點」。

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