中橫公路工人遭落石奪命　公路局：戴安全帽仍無法承受衝擊

▲中橫公路台8線157.7公里處今天上午11時許，一名68歲白姓工人遭落石砸中。（圖／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

中橫公路台8線157.7公里處今天上午11時許，一名68歲白姓工人在施工處實施交通管制，欲徒步至休息時，遭邊坡掉落石塊砸中死亡。公路局表示，該名人員雖有配戴安全帽，但仍無法承受落石衝擊，除檢討事故發生原因外，已請廠商給予家屬最大協助。

去年0403地震及颱風造成中橫公路嚴重受損，公路局持續進行邊坡修復工作，並於關原至天祥間實施交通管制。白姓工人今天上午11時左許在台8線157.7公里處施工處實施交通管制，中午徒步欲至台8線157.9公里休息時，遭左側邊坡掉落石塊砸中頭部，警消到場時已明顯死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局表示，今天中橫公路台8線157.7k豁然亭路段上邊坡災修工區中午收工，現場交維人員撤收交通管制器材後，由工區西端徒步走向東端休息區，途中上邊坡約30公尺處突然落石，因邊坡陡峭，其中1人在無預警狀態下，遭落石擊中頭部，人員雖有配戴安全帽，但仍無法承受高能量的落石衝擊。

公路局指出，現場雖立即通報消防單位，但救護車抵達後仍判定傷員已失去生命跡象（OHCA）；公路局東區養護工程分局太魯閣工務段在獲知事件發生後，除檢討事故發生原因外，已請施工廠商務必妥善給予罹災者家屬最大協助。

公路局呼籲，用山區道路地震、颱風過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息。