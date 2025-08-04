他愣見「超商1飲品」比有糖飲料好喝　全場大推順暢：跑3間才買到

▲越來越多人選擇無糖飲料。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人運動時會喝一杯豆漿補充蛋白質，而一名網友觀察直呼，無糖豆漿在超商貨架版圖「越來越擴大」，印象以前沒很多人喝，如今比含糖款還搶手，引來網友直呼排便更順暢，「比益生菌還有效」；甚至有人哀號，「有陣子甚至跑了三間超商才買到」、「漲價後體感變少還變水，以前很好喝」。

一名網友在Threads表示，他印象中無糖豆漿以前沒什麼人買，但近年來卻明顯感受到貨架「版圖大擴張」，從過去的一、兩個牌子，進化成現在架上有多種容量、品牌與口味的選擇，甚至比含糖豆漿還顯眼。

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文章曝光後，一票人狂讚無糖豆漿的魅力，「無糖豆漿最頂了」「喝習慣以後，有糖的喝起來就會覺得很噁心」、「發現高纖可以抵兩份青菜後，懶得吃燙青菜直接喝這個最快」、「長大後才知道無糖豆漿的美味」、「有陣子甚至跑了3間超商才買到」、「因為台灣人越來越不吃糖」、「認真說，無糖的真的蠻好喝的」、「我小孩超愛！每天都要喝欸」、「喝完真的會比較跑廁所」、「我都去找那種賣早餐的傳統小攤販買他們現磨的，25塊有1200cc」、「公司販賣機從兩排擴到六排...還是會秒售完」、「個人經驗每天喝這豆漿比吃益生菌有效」。

不少人也分享各種健康喝法，「我以前也覺得無糖豆漿是什麼，難喝斃了，現在已經可以吃無糖豆漿豆花，也可以加仙草和愛玉」、「要加入香蕉一起打成香蕉豆漿才能入口」、「我都用這個的無糖豆漿+茶粉，當早餐有夠好喝」。

不過也有消費者抱怨，「不能理解為啥無糖豆漿還跟有糖賣的一樣貴」、「漲價後體感變少還變水，以前很好喝」、「疫情前家庭號一罐40元上下，現在都快翻倍了」。

相較於牛奶，豆漿的營養價值更高。台大營養教育與傳播講師洪泰雄曾指出，其不僅含有豐富蛋白質、礦物質，可降低膽固醇、預防心血管疾病，還能預防便秘、抑制腸胃癌症、乳癌。但並非所有人都適合喝豆漿，點名5類人要小心：

1.腎臟功能不良者：豆漿中含有一定的鈣、鉀礦物質，對腎臟功能不良者而言，可能增加腎臟負擔。

2.甲狀腺機能亢進者：大豆中的某些物質可能干擾甲狀腺功能，因此甲狀腺機能亢進者不宜飲用過多豆漿。

3.體內有荷爾蒙依賴性疾病者：大豆中的植物雌激素，對體內有荷爾蒙依賴性疾病，如乳腺癌、子宮內膜異位症等患者，可能產生影響，建議在醫師指導下飲用。

4.脂肪肝患者：由於豆漿中含有一定脂肪，對於脂肪肝患者來說，可能會加重病情。

5.過敏體質者：有些人可能對大豆蛋白質過敏，建議先做過敏試驗。