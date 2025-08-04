西南氣流累積雨量直逼莫拉克　38年首次連7天雨量超過200毫米

▲中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

西南氣流影響，中南部7月28日起連續7天降下劇烈雨勢，累積雨量直逼莫拉克颱風紀錄。中央氣象署表示，此次有影響時間長、涵蓋範圍廣、雨勢較強的特性，是相當罕見的情況，也是1988年以來首次連續7天最大日雨量超過200毫米，對很多地方都難以承受。

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▲西南氣流影響期間，天天有豪雨以上等級降雨。（圖／氣象署提供）

中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良指出，這波西南氣流7月28日起影響台灣，主軸在巴士海峽，隨著強度及位置變化，每天對台灣影響都不太一樣，像是7月30、31日影響範圍涵蓋整個中南部，達到極端累積雨量，有些時候又縮小範圍，但中南部仍有顯著雨勢。

▲西南氣流影響期間，有3縣市總雨量達到2000毫米以上。（圖／氣象署提供）

陳怡良表示，這次西南氣流主要有2波高峰，且連續7天每天都有豪雨等級以上降雨，有影響時間長、涵蓋範圍廣、雨勢強特性，期間伴隨短時強降雨，是相當罕見的情況。

他指出，西南氣流影響期間，出現38年來首次連續7天最大日雨量達到200毫米，且有6天時雨量達到100毫米以上，這個程度對很多地方都難以承受，時雨量最高是在嘉義太保達123毫米。

他也說，此次西南氣流影響期間，共有17鄉鎮達到超大豪雨等級，包括南投、雲林、嘉義、高雄及屏東，並發布181次大雷雨即時訊息；至於長延時強降雨則出現在40個鄉鎮、短延時強降雨出現在15個鄉鎮。

▲西南氣流帶來的雨勢直逼莫拉克颱風等級。（圖／氣象署提供）

陳怡良指出，截至今天到下午3時，高雄山區累積雨量已超過2870毫米，南高屏都有超過2000毫米，與過去的歷史極端降雨個案相比，直逼2009年莫拉克颱風等級，至於去年凱米影響時間短，累積雨量則沒這麼多。

他表示，此次西南氣流影響期間，共發布181次大雷雨即時訊息，其中有50次有發送易致災降雨的細胞廣播。此外，過去平均一年會有3.5天出現短延時大豪雨，過去7天就有5天達標。

陳怡良指出，此次嘉義以南持續性有長延時強降雨，台中以南也不時有強對流移入，總計有3縣市總雨量達2000毫米；過去7天有5天出現短延時大豪雨，最明顯在屏東口社，3小時累積雨量來到284毫米。

▲西南氣流影響鄉鎮分布。（圖／氣象署提供）