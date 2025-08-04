中南部最快周三轉晴　氣象署今12：00解除「大規模劇烈豪雨作業」

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天西南風逐漸減弱，中央氣象署將於中午12時解除「較大規模或較劇烈豪雨作業」。由於環境仍為西南風，苗栗以南還是有大雨或短延時豪雨機率，其他地區午後熱力作用要留意雷陣雨。隨著太平洋高壓逐漸影響，中南部降雨逐日趨緩，預計最快周三轉晴，僅清晨至上午有零星雨。

中央氣象署預報員趙竑指出，今天環境偏向西南風，苗栗以南仍有斷斷續續降雨，但水氣已有減少趨勢，今天上午最多累積雨量在高雄54毫米，由於水氣是由東往西推進，澎湖也有102.5毫米。今天高屏山區仍有豪雨機率，南部其他地區、金門及澎湖也有局部大雨。

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趙竑表示，目前琉球南方海面到華南沿海都是對流發展旺盛區域，台灣南邊屬於太平洋高壓勢力範圍，未來預估逐漸增強，由東往西影響台灣，降雨就會趨緩。今天中南部降雨回波已比昨天趨緩，變成時晴時雨，但澎湖仍會有較明顯雨勢，要到明天才會趨緩。

▲6小時降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他指出，今天白天中南部仍有間歇性雨勢，也有大雨或短延時豪雨，其他地區留意午後雷陣雨，大台北、宜花有局部大雨或短延時強降雨。今晚到明天西南風減弱，太平洋高壓逐漸往台灣延伸，降雨愈來愈少，明天清晨僅中南部偶有零星雨。

他表示，明天中南部及澎湖仍有局部大雨，桃園以北、宜蘭山區午後有局部大雨。周三中南部降雨只有清晨至上午較明顯，其他山區午後有短延時強降雨，大台北降雨可能擴及平地。周四午後降雨就會集中在山區，其他地區晴朗穩定。

溫度方面，趙竑表示，今天西南風影響仍有高溫，北部及宜花約33至35度，其他地區29至32度，大台北沉降作用要留意36度高溫。