陳玉珍喊砍國土韌性預算　民進黨轟傷害國軍海巡：罷免後秋後算帳

▲民進黨發言人吳崢、韓瑩召開「秋後算帳砍預算？國民黨又想打壓海巡國防！」記者會。（圖／民進黨提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

立院日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，然而國民黨立委陳玉珍喊出，擬刪除國土安全韌性預算1500億元。對此，民進黨發言人吳崢、韓瑩今（4日）召開「秋後算帳砍預算？國民黨又想打壓海巡國防！」記者會，指出當初藍綠白共同通過國土韌性預算，如今竟又意圖刪除國防與海巡預算，國民黨選後翻桌、秋後算帳搞報復，呼籲國民黨莫傷害國軍與海巡。

吳崢指出，上周六陳玉珍竟語出驚人宣稱可以把「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」中關於國土安全韌性的1500億元修掉，其言論立場是代表國民黨意見，還是對國防部及海巡署下馬威？難道國民黨在726投票後意圖翻案，搞秋後算帳？

吳崢認為，國防部及海巡署迫切需要1500億預算，包括國防部建構國軍基礎設施、整建庫儲施建、建立飲用水供油電備援等措施，維持第一線戰場的防衛能力；另外，海巡署所建構周邊海域安全監測系統、配置全島熱顯像儀等設施，用於偵蒐海上小目標侵擾，同時，為爭取長時間滯空偵蒐能力，規劃各式無人載具，因應中國灰色地帶戰術不斷襲擾及威脅，建構相關的防衛量能達到戍衛我國海疆。

面對國民黨可能再刪砍國防及海巡預算的情事，吳崢說，海委會主委管碧玲表示，海巡署目前都已陷入賒帳窘境，包括600噸安平級「蘇澳艦」及1000噸級巡防艦「花蓮艦」進入驗收交艦階段。其中，「花蓮艦」短缺4747萬，2000噸遠洋巡護船短缺3億210萬，「蘇澳艦」短缺3億6885萬，這些短差尾款都只能請求船廠允許「賒帳交船」，甚至無端讓業者承受鉅額利息損失，如此窘境，令人不忍卒睹。

韓瑩指出，藍白立委在7月26日投票前，口口聲聲稱支持國防、贊成保留國土安全韌性預算；然而投票過後卻立場大變，企圖刪減該筆預算。日前，正值台美貿易關稅談判之際，陳玉珍提出《離島建設條例》，引發社會強烈質疑台灣將淪為中國「洗產地」、協助其規避關稅的幫兇。雖然陳玉珍最後喊卡，但如今選舉結束，她又大聲主張刪減國土安全韌性預算，令人憂心是否將重新推動離島條例，甚至讓各類親中爭議法案捲土重來。

韓瑩表示，國民黨不僅試圖重啟各種親中法案，更持續散播不實訊息恐嚇人民。此前趙少康曾稱關稅為32%，當實際公布為20%後，又表示「關稅20%加匯率升值12%就是32%」，國民黨主席朱立倫也跟進此種發言。所謂的「12%」是從匯率最高點到最低點的波動幅度來推算，卻忽略匯率會隨經濟表現持續變動。根據中央銀行數據，自112年以來實際升值幅度為2.36%，且多數機構預測匯率區間穩定落在28至33之間。韓瑩指出，「馬加桶不會變成馬桶，黑馬加白馬也不會變成斑馬」，趙少康與朱立倫一方面自稱擁有豐富經濟知識，另一方面卻持續散播荒謬論述，從未對錯誤發言表達歉意。

最後，韓瑩呼籲，若國民黨真心關心民生，就應與朝野團結一致，支持政府持續進行對美談判。畢竟目前僅處於暫時階段性關稅，此時更需要社會各界齊心支持，而非不斷對外釋出錯誤資訊、製造恐慌。這些無謂的口水與謠言都不必要，也希望社會大眾能給予政府必要的信任與支持，讓台灣在國際談判中團結，爭取台灣利益。