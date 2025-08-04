獨／16煞夜襲醫院！警挨轟「縱放」才抓人　假保全首腦黑歷史曝

▲整起案件的陳姓首謀，被警方建請法院羈押 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區博田國際醫院在3日凌晨遭到自稱保全的16名男子闖入，要接管經營權，過程宛如黑幫佔領情節，當時左營分局還將黑衣人私放，沒想到晚間案情大逆轉，16名男子全被依照組織犯罪條例逮捕移送，首先到案的主謀是一名陳姓男子，其實他在2023年就被IBA 國際保鑣協會的台灣分會發文除名。

隨著博田國際醫院糾紛曝光，陳姓首謀的背景也浮出檯面。根據「IBA 國際保鑣協會 – 台灣」於2023年4月公開發布的聲明指出，陳男早已遭開除，不僅會籍終止，甚至多次意圖以私下聯繫舊總監、偽造文件手段企圖「蒙混恢復會員資格」，引發協會強烈譴責。

協會在聲明中嚴正表示：「陳員已遭永久除名，任何自稱為IBA會員者，必須經地區負責人與總監雙重核對，否則一律不承認。」並警告：「對於假冒會員、偽造證件、損害協會名譽之行為，將依權責與《商標法》、《偽造文書罪》等追究法律責任。」





▲陳姓首謀曾經被保鑣協會公告除名 。（圖／民眾提供）

該篇聲明目的在於提醒民眾與相關單位「勿被其言行誤導受騙」，如今陳男爆出與高雄醫院突襲事件有關聯，恐再添爭議。

陳姓男子等16人在3日凌晨3點多闖進博田醫院，他們身穿黑衣，疑似佯裝訪客或保全人員混入。起初由1人假借車輛拋錨之名，引誘院內保全人員離開崗位，其餘人則趁機強勢攻入中控與資訊室，整起行動疑似有預謀、計畫縝密。

突襲造成2名保全人員受傷，其中1人手腳擦挫傷，另1人疑似扭傷與拉傷，已送醫驗傷。另有3支對講機遭破壞、1台密錄器遺失，資訊室內2台筆電不翼而飛，公司財損嚴重，現場滿目瘡痍。從現場照片可見，中控室設備散落、電腦線纏繞、文件凌亂，多處門鎖與主機明顯遭到破壞。目擊者透露，此事疑與醫院經營權爭奪糾紛有關，不排除是針對產權訴訟而發動的奪權突襲。

▲保鑣協會公告除名的相關內容 。（圖／民眾提供）

第一時間左營分局到場，將現場所有人驅散，遭到院方人員質疑「縱放」，等到知情人士將監視器影片完整提供給《東森新媒體ETtoday》揭露之後，攻佔醫院的行為引發社會輿論譁然，市長陳其邁高度重視，同時衛生局定調此舉已經明顯踩到「醫療暴力」的紅線，警察局長林炎田緊急介入處理，所以才會在一夜之間，緊急逮捕這16名「假保全」，並依照組織犯罪條例送辦，而第一個到案的陳姓首謀，也被警方向地檢署建請羈押。

對於本案召開記者會說明，被記者問到此案是否因為警方第一時間處置不當，導致嫌犯在現場被放走，才需要後續追捕時，高雄市刑警大隊大隊長鄢志豪回應，在現場都有查核身分，並非未調查清楚，是基於後續發現的線索才啟動偵查。對於此案將持續蒐證，找出是否還有其他共犯，強調「證據到哪裡，辦到哪裡」絕不寬貸，依據證據調查結果來追溯案情。至於涉案人員身分，目前查證為「偽冒」保全公司人員。