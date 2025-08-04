　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／16煞夜襲醫院！警挨轟「縱放」才抓人　假保全首腦黑歷史曝

▲整起案件的陳姓首謀，被警方建請法院羈押 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲整起案件的陳姓首謀，被警方建請法院羈押 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區博田國際醫院在3日凌晨遭到自稱保全的16名男子闖入，要接管經營權，過程宛如黑幫佔領情節，當時左營分局還將黑衣人私放，沒想到晚間案情大逆轉，16名男子全被依照組織犯罪條例逮捕移送，首先到案的主謀是一名陳姓男子，其實他在2023年就被IBA 國際保鑣協會的台灣分會發文除名。

隨著博田國際醫院糾紛曝光，陳姓首謀的背景也浮出檯面。根據「IBA 國際保鑣協會 – 台灣」於2023年4月公開發布的聲明指出，陳男早已遭開除，不僅會籍終止，甚至多次意圖以私下聯繫舊總監、偽造文件手段企圖「蒙混恢復會員資格」，引發協會強烈譴責。

協會在聲明中嚴正表示：「陳員已遭永久除名，任何自稱為IBA會員者，必須經地區負責人與總監雙重核對，否則一律不承認。」並警告：「對於假冒會員、偽造證件、損害協會名譽之行為，將依權責與《商標法》、《偽造文書罪》等追究法律責任。」

▲陳姓首謀曾經被保鑣協會公告除名 。（圖／民種提供）

▲陳姓首謀曾經被保鑣協會公告除名 。（圖／民眾提供）

該篇聲明目的在於提醒民眾與相關單位「勿被其言行誤導受騙」，如今陳男爆出與高雄醫院突襲事件有關聯，恐再添爭議。

陳姓男子等16人在3日凌晨3點多闖進博田醫院，他們身穿黑衣，疑似佯裝訪客或保全人員混入。起初由1人假借車輛拋錨之名，引誘院內保全人員離開崗位，其餘人則趁機強勢攻入中控與資訊室，整起行動疑似有預謀、計畫縝密。

突襲造成2名保全人員受傷，其中1人手腳擦挫傷，另1人疑似扭傷與拉傷，已送醫驗傷。另有3支對講機遭破壞、1台密錄器遺失，資訊室內2台筆電不翼而飛，公司財損嚴重，現場滿目瘡痍。從現場照片可見，中控室設備散落、電腦線纏繞、文件凌亂，多處門鎖與主機明顯遭到破壞。目擊者透露，此事疑與醫院經營權爭奪糾紛有關，不排除是針對產權訴訟而發動的奪權突襲。

▲陳姓首謀曾經被保鑣協會公告除名 。（圖／民種提供）

▲保鑣協會公告除名的相關內容 。（圖／民眾提供）

第一時間左營分局到場，將現場所有人驅散，遭到院方人員質疑「縱放」，等到知情人士將監視器影片完整提供給《東森新媒體ETtoday》揭露之後，攻佔醫院的行為引發社會輿論譁然，市長陳其邁高度重視，同時衛生局定調此舉已經明顯踩到「醫療暴力」的紅線，警察局長林炎田緊急介入處理，所以才會在一夜之間，緊急逮捕這16名「假保全」，並依照組織犯罪條例送辦，而第一個到案的陳姓首謀，也被警方向地檢署建請羈押。

對於本案召開記者會說明，被記者問到此案是否因為警方第一時間處置不當，導致嫌犯在現場被放走，才需要後續追捕時，高雄市刑警大隊大隊長鄢志豪回應，在現場都有查核身分，並非未調查清楚，是基於後續發現的線索才啟動偵查。對於此案將持續蒐證，找出是否還有其他共犯，強調「證據到哪裡，辦到哪裡」絕不寬貸，依據證據調查結果來追溯案情。至於涉案人員身分，目前查證為「偽冒」保全公司人員。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
A走7990元洗衣機關6年　前少將二度聲請再審吞敗
前樂團成員「陳屍飯店」！韓演藝圈一天爆2死訊
粿粿傳婚變！迎31歲生日　范姜彥豐獨自看電影「夫妻0互動」
侯沁潔開BMW用手機　「疑為15元」失控暴走
月燒15萬讀研究所！台網紅出國「發表性學文章」
快訊／台中男逛超商遭砍死　兇手投案了
獨／16煞夜襲醫院！　首腦黑歷史曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／撞路人重傷骨碎落跑！惡駕找友頂罪　新北警竟放人沒做筆錄

慣竊掛偷來的車牌竊電纜線　拒檢衝撞警車！逃亡18小時落網

A走7990元洗衣機判6年8月定讞　金防部前少將二度聲請再審吞敗

獨／高雄見「開門殺」！74歲翁未確認闖禍　害騎士重摔倒地

拒檢逃逸還撞警！侯沁潔開BMW用手機　「疑為15元」失控暴走

花蓮漁港區禁垂釣！海巡不定時聯合稽查祭重罰　違者最高罰15萬

快訊／台中男持刀砍死超商客　跑13公里外派出所投案

大膽！屏東阿北派出所前「逆向騎車」　慘撞警方出勤巡邏車

獨／16煞夜襲醫院！警挨轟「縱放」才抓人　假保全首腦黑歷史曝

快訊／侯沁潔駕BMW拒檢撞警逃逸　新北檢訊後請回

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

【工讀生出來！】貓咪學主人拉背　被發現還裝忙走開XD

【即刻救援】19歲熱血青年環島…台11線突被攔停！轉頭驚見「行李冒煙」傻眼

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

獨／撞路人重傷骨碎落跑！惡駕找友頂罪　新北警竟放人沒做筆錄

慣竊掛偷來的車牌竊電纜線　拒檢衝撞警車！逃亡18小時落網

A走7990元洗衣機判6年8月定讞　金防部前少將二度聲請再審吞敗

獨／高雄見「開門殺」！74歲翁未確認闖禍　害騎士重摔倒地

拒檢逃逸還撞警！侯沁潔開BMW用手機　「疑為15元」失控暴走

花蓮漁港區禁垂釣！海巡不定時聯合稽查祭重罰　違者最高罰15萬

快訊／台中男持刀砍死超商客　跑13公里外派出所投案

大膽！屏東阿北派出所前「逆向騎車」　慘撞警方出勤巡邏車

獨／16煞夜襲醫院！警挨轟「縱放」才抓人　假保全首腦黑歷史曝

快訊／侯沁潔駕BMW拒檢撞警逃逸　新北檢訊後請回

陳玉珍喊砍國土韌性預算　民進黨轟傷害國軍海巡：罷免後秋後算帳

獨／撞路人重傷骨碎落跑！惡駕找友頂罪　新北警竟放人沒做筆錄

台南資優教育研習開新局　跨域×AI×實境探索引教師熱情共振！

《拜六禮拜》迎大結局！　丁寧「主動分手」初戀男友…當場淚崩

輕薄遮瑕就像第二層肌膚！夏季3款「神級粉底液」推薦

AI訃聞工具崛起　記憶能被生成嗎？引發倫理與情感爭議

慣竊掛偷來的車牌竊電纜線　拒檢衝撞警車！逃亡18小時落網

福特歐規Ranger PHEV皮卡升級　增外接供電、便利性大增！

高雄山區部落成孤島　交長裁示「3日內搶通」最快明開放通行

快訊／台股收盤下跌55.44點　台積電跌5元至1135

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

社會熱門新聞

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

即／超商購物被攻擊！台中男「遭利器狂刺」命危

穩交記者還劈腿金主　郭岱琦男女關係超複雜

快訊／鄉土劇女星「拒檢逃逸」　移送新北檢複訊

即／台中男超商購物遭埋伏「持利器狂刺」　宣告不治

欠債、棄養小孩　前球星郭岱琦遭爆軟爛渣男

澳洲醫學院留學夢碎　桃園20歲女遭遊覽車輾斃

即／高雄某大樓女子墜樓　倒臥大門口死亡

柳營土石流民宅地基掏空　鐵厝車庫整個消失

即／台中男持刀砍死超商客　跑13公里外投案

搜救30小時…竹圍溺水案2高中生遺體尋獲

20歲女遭遊覽車輾斃！為何二次倒車　司機回應曝

黑衣人夜襲高雄醫院　首謀到案！

更多熱門

相關新聞

即／義大客運撞電桿！駕駛受傷送醫

即／義大客運撞電桿！駕駛受傷送醫

高雄義大客運發生自撞車禍！今（4）日上午10點05分，警消獲報，指出大樹區學城路發生車禍，警方到場處裡，發現是義大客運小巴士自撞中央分隔島的電線桿，導致保險桿毀損、車頭嚴重凹陷，擋風玻璃也碎成蜘蛛網。消防局出動3車6人前往救援，於車內救出一名60歲男性駕駛，駕駛表示左腳疼痛，身體有擦挫傷，現場有救護人員急救處置後送醫。據悉，當時車上還有其他乘客，所幸沒有乘客受傷，至於詳細事故發生原因仍待釐清。

高雄博田醫院遭黑衣人夜襲！警漏夜逮16假保全

高雄博田醫院遭黑衣人夜襲！警漏夜逮16假保全

即／高雄某大樓女子墜樓　倒臥大門口死亡

即／高雄某大樓女子墜樓　倒臥大門口死亡

高雄轎車撞分隔島　酒駕男頭破血流送醫

高雄轎車撞分隔島　酒駕男頭破血流送醫

高雄民宅火警！疑孩童玩打火機釀災

高雄民宅火警！疑孩童玩打火機釀災

關鍵字：

高雄醫院左營博田組織犯罪保全

讀者迴響

熱門新聞

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

快訊／《請回答1988》宋英奎車內死亡！

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶媽：只能吞下違約金

閩南狼開撕八炯！曝對話：要搞納粹革命

台中知名建商爆全面停工　下游廠商證實被跳票

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

宋英奎驟逝享年55歲！

即／超商購物被攻擊！台中男「遭利器狂刺」命危

趙露思發聲「沒戲拍就開麵店」！恐斷送演藝事業

遭爆「研究納粹煽動群眾」　八炯道歉了：被藍白貼標籤私下跟朋友自嘲

穩交記者還劈腿金主　郭岱琦男女關係超複雜

快訊／鄉土劇女星「拒檢逃逸」　移送新北檢複訊

更多

最夯影音

更多

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面