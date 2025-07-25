童子賢秀近億捐款收據打臉傅崐萁　林右昌：正義總是會到來

▲林右昌花蓮車掃。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

距離罷免投票日最後一天，民進黨秘書長林右昌今（25）日再度來到花蓮，參與花蓮罷團「守護花蓮 迎向希望」車隊掃街。對於和碩董事長童子賢昨日貼出捐款近億的收據、事證，打臉藍委傅崐萁沒看到捐款一事，林右昌表示，大家應該沒有看過傅崐萁這麼緊張，壞事做太多，夜路走多了總會碰到鬼，傅崐萁在花蓮魚肉鄉民被一一曝露，正義總是會到來，童子賢是捐錢的人、傅崐萁是花錢的人，誰說的對，鄉親看得很清楚，傅崐萁沒辦法再欺騙花蓮人。

林右昌表示，從和碩董事長童子賢揭開花蓮縣府賑災捐款的黑幕後，網路上開始流傳非常多花蓮傅氏王朝的鬼故事，各種傅崐萁作壞作惡、魚肉鄉民的壞事，一一被曝露出來。人家講說壞事做多了，不是不報，只是時候未到，所以最後正義終將來到。

林右昌繼續指出，更何況童子賢是捐錢的一方，而傅崐萁則是花錢的人，當然是童子賢說的對，因此傅崐萁才如此氣急敗壞去提告，大家應該從未見過傅崐萁如此緊張。花蓮的鄉親都看得很清楚，傅崐萁沒辦法再欺騙花蓮人。

林右昌強調，傅崐萁是毀憲亂台首惡，罷免傅崐萁不只是花蓮的事。罷免傅崐萁是為花蓮除害、為國民黨除害，也為台灣除害。最後的一刻，不只是微光、不只是曙光，大太陽要照進花蓮了，真的要拜託花蓮人勇敢站出來，在關鍵時刻投下同意罷免票，來守護花蓮、守護台灣，一起加油。

林右昌指出，傅崐萁在花蓮做壞作惡、魚肉鄉民，不是不報，最後正義終將來到。陽光將照進花蓮，請花蓮人勇敢站出來，投下同意罷免票，守護花蓮、守護台灣。