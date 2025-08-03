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社會 社會焦點 保障人權

醫院碰到詐欺犯！台中單身翁遭感情詐騙　養老金差點打水漂

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲老翁要在郵局解除定存領取50萬元巨款，櫃員通知警方到場關心。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

詐騙防不勝防！台中大里1名老翁在醫院認識1名女病友，病友見老翁妻子過世，誆稱要介紹同樣伴侶離世的小姑，要給老翁認識，但不僅要結婚聘金50萬元，還要每月給5000元生活費，老翁不疑有他，準備到郵局解定存取款要給這名素未謀面的「未婚妻」，經警方查證，原來該名女病友根本是個騙子，虛設「小姑」角色要誘使老翁上當，最後老翁發現被騙，也取消解除定存，保住養老金。

台中市霧峰警分局指出，國光派出所警員林良臻、盧品妤與警專實習生李昆樺接獲郵局通報，有1名老翁疑遭詐騙要匯款，立即前往處置。

警方到場後，老翁稱之前在醫院照顧生病的妻子時，認識隔壁床的女病友，妻子過世之後女病友跟他說，她有1個小姑，其丈夫也離世、生活困頓，要介紹給他當老婆，但雙方還沒碰過面、也無聯繫方式，女病友就提出每月要給小姑5000元生活費，以及50萬元結婚聘金。

員警了解後向老翁告知，連人都還沒見過就要匯款，具有高風險。苦勸老翁過程中，李昆樺看到遠處有1個婦人一直向老翁使眼色，詢問老翁得知，這名婦人就是老翁口中的「病友」，員警遂主動向前問該名婦人。

結果，婦人在員警詢問下竟一問三不知，直說「小姑」出國無法聯繫、也不知名字，相當離譜。在警方協助之下，老翁終於知道遭到詐騙，立刻向郵局取消解除定存，並向員警保證會與婦人保持距離，減少聯絡。

霧峰警分局表示，分局與轄內金融機構攜手合作，建立即時通報網，期能即時守護民眾財產，而宣導團隊也持續秉持「多一人知道，少一人受騙」的理念不斷舉辦各種反詐活動，也提醒民眾可多前往「165打詐儀錶板」，觀看最近防詐新知，強化自身防詐免疫力。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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