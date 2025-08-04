中東又飄火藥味！以色列部長訪清真寺　公開進行「猶太祈禱」

▲班吉維爾在「艾格撒清真寺」（Al-Al-Aqsa mosque），公開進行猶太祈禱。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

以色列極右翼國安部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）3日前往耶路撒冷「艾格撒清真寺」（Al-Al-Aqsa mosque），公開進行猶太祈禱，在這個中東最敏感的地方之一，打破了各方遵守數十年的協議，引發強烈抨擊。

「艾格撒清真寺」是伊斯蘭教第3大聖地，相傳先知穆罕默德在此升天，同時也是猶太教最神聖的聖殿山（Temple Mount）所在，因為這裡曾是《聖經》記載的2座聖殿所在之處。

BBC指出，1967年以色列從約旦手中奪取此地後，雙方達成協議「維持現狀」，也就是約旦擔任管理者，以色列負責安全與管制進出。雖然允許猶太人訪問，但不能進行猶太祈禱。

Israel's far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir said in a statement that he prayed at the flashpoint Al-Aqsa mosque compound in Jerusalem for Israel's victory over Hamas in the war in Gaza https://t.co/rx23pNUSRI pic.twitter.com/QmEnZwbmoO — Reuters (@Reuters) August 3, 2025

不過，3日上午的現場畫面卻顯示，班吉維爾在警方護衛下，帶領猶太教徒祈禱。他在現場發表談話時，除了回應哈瑪斯最新釋出的人質影片，更重申應該占領整個加薩走廊，鼓勵巴勒斯坦人「自願移民」。專家認為，這等同於強迫平民流離失所，可能構成戰爭罪。

סרטוני הזוועה של החמאס באים על רקע דבר אחד – הניסיון שלהם ליצור לחץ על מדינת ישראל. ואני אומר דווקא מכאן, מהר הבית, במקום שבו הוכחנו שאפשר לעשות ריבונות ומשילות – דווקא מכאן צריך להעביר מסר: ולדאוג שכובשים את כל רצועת עזה, מכריזים ריבונות בכל רצועת עזה, מורידים כל חמאסניק,… pic.twitter.com/A9jSKOaTRm — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 3, 2025

班吉維爾此舉立即招致各界譴責。約旦痛批這個行為是「無法接受的挑釁」，哈瑪斯則形容這是「對巴勒斯坦人民持續侵略的加深」，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）更直言此舉「跨越所有紅線」。

土耳其外交部也發布嚴厲聲明表示，「我們強烈譴責某些以色列部長在以色列警方保護下突襲艾格撒清真寺」，強調維護耶路撒冷神聖地位是「代表人類集體良知的首要責任」。

就連以色列總理辦公室也發布聲明強調，政府維持現狀的政策沒有改變，該地點僅允許穆斯林進行宗教活動。