中東又飄火藥味！以色列部長訪清真寺　公開進行「猶太祈禱」

▲班吉維爾在「艾格撒清真寺」(Al-Al-Aqsa mosque),公開進行猶太祈禱。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

以色列極右翼國安部長班吉維爾(Itamar Ben Gvir)3日前往耶路撒冷「艾格撒清真寺」(Al-Al-Aqsa mosque),公開進行猶太祈禱,在這個中東最敏感的地方之一,打破了各方遵守數十年的協議,引發強烈抨擊。

「艾格撒清真寺」是伊斯蘭教第3大聖地,相傳先知穆罕默德在此升天,同時也是猶太教最神聖的聖殿山(Temple Mount)所在,因為這裡曾是《聖經》記載的2座聖殿所在之處。

BBC指出,1967年以色列從約旦手中奪取此地後,雙方達成協議「維持現狀」,也就是約旦擔任管理者,以色列負責安全與管制進出。雖然允許猶太人訪問,但不能進行猶太祈禱。

Israel's far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir said in a statement that he prayed at the flashpoint Al-Aqsa mosque compound in Jerusalem for Israel's victory over Hamas in the war in Gaza https://t.co/rx23pNUSRI pic.twitter.com/QmEnZwbmoO