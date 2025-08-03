「新原結-文創工藝學習課程」桃園開跑　推動多元文化共融

▲新原結-文創工藝學習課程開跑。（圖／雙軌教育訓練發展協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市雙軌教育訓練發展協會主辦「新原結一文創工藝學習課程」，2日起在桃園青埔區內的KIRI國際原住民族文創園區熱鬧開課，活動限定新住民免費參加，來自印尼、越南、泰國、中國及香港等地的新住民學員們齊聚一堂，共同投入一場文化與創意的交融盛宴。

▲新原結-文創工藝學習課程開跑。（圖／雙軌教育訓練發展協會提供）

桃園市雙軌教育訓練發展協會表示，課程為期近兩個月，內容涵蓋果實吊飾、小米耳環、藤環杯墊、麻布彩繪、原木彩繪、軟陶工藝、山豬牙項鍊、毛線編織等豐富主題，不僅讓學員們學習多元的傳統工藝技術，更在實作過程中彼此交流，拉近彼此文化的距離。

其中，果實吊飾鑰匙圈課程特別邀請布農族工藝師陳美花老師親自指導，帶領學員認識原住民植物應用及自然素材創作技巧，讓新住民在手作過程中更貼近台灣原住民族的文化智慧。

「我一直想學怎麼用植物創作，今天第一次試做果實吊飾鑰匙圈，很有成就感！」來自越南的陳碧玉開心地表示。來自泰國的何美蘭也說：「在這裡認識了很多朋友，大家說不同語言但一起做作品很快樂，感覺像一個大家庭。」

協會表示，透過此系列課程，不僅讓新住民們學習實用技能，更提供了一個彼此認識、融合在地文化的平台，增進新住民的自信與歸屬感，也讓原住民族文化在交流中持續發光發熱。活動指導單位有：內政部移民署與桃園市政府，預計至10月4日結業，期各界關注新住民的多元學習與成長。