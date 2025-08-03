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21歲女遭「綁床虐殺」！男友聯手媽媽　刀刺全身丟樓梯間等死

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 史卓瑟在家中虐殺女友，逃亡逾一周落網。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約一名27歲男子史卓瑟（Robert Strother）涉嫌將21歲女友安卡納西翁索托（Princesa Encarnacion-Soto）綁在床上並持刀從頭到腳刺傷，再將她丟棄在樓梯間等死。警方追緝一周後，2日終於將他逮捕歸案。

綜合《紐約郵報》等美媒，這起虐殺案發生於7月22日，地點位於福特漢高地（Fordham Heights）大廣場街近東183街一棟建築物內，安卡納西翁索托遺體被發現時，身上有多處刀傷，頭部受傷、手指缺了一截、腳底被砍出大洞。

警方在記者會上說明，「這些傷口是為了讓她疼痛，不是為了殺人。」調查人員在事發的公寓內發現沾血的床單、衣服及彈力繩，但有部分已用漂白劑清洗過，研判死者被綁在床上虐待，後來被丟在樓梯間等死。

死者與嫌犯及其54歲母親豪爾赫（Naida Jorge）同住案發的建築內，而豪爾赫也被控涉案。紐約市警局上周公布史卓瑟照片並將其列為頭號通緝犯，在民眾檢舉協助之下，於2日將其逮捕。但史卓瑟被捕後隨即送醫治療，警方發言人未透露原因。

史卓瑟面臨謀殺、過失殺人、妨礙司法、藏匿屍體及湮滅證據等多項重罪指控。在警方押送過程中，身穿白色T恤、黑色運動褲的史卓瑟始終保持沉默，對記者詢問女友死因相關問題一概不回應，雙手被銬在身後移送。

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