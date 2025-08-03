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中台世界博物館《一瞬一旅》開展　揭密佛塔經幢文化背後的生命哲學

▲中台世界博物館《一瞬一旅》開展，以佛塔、經幢文化為主軸。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲中台世界博物館《一瞬一旅》開展，以佛塔、經幢文化為主軸。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

中台世界博物館於7月底推出全新特展《一瞬一旅：館藏佛塔經幢特展》，展出45組精選館藏，以「佛塔」、「經幢」為主軸，從歷史、藝術、信仰與生命教育等面向切入，結合互動教具與情境體驗，搭配工作坊、講座，讓觀眾在參與中認識塔幢的歷史與美學，開啟一場與生命的對話。

館方指出，佛教以「因果緣起」說明生命和宇宙萬物之間，相互交織、彼此影響，生滅循環如同輪轉，這樣的觀點也浸潤著建築與造像藝術：無論是象徵不生不滅的佛塔、記錄修行者行誼的塔銘，還是為生者、亡者滅罪增福的經幢（亦即篆刻經文、仿造佛塔建築外型的紀念碑），都展現出對生命的關懷與智慧，蘊藏豐富的文化內涵。

▲中台世界博物館《一瞬一旅》開展，揭密佛塔經幢文化看見背後的生命哲學。（圖／記者高堂堯攝）

館方介紹，此次展覽將館藏造像、塔銘、佛塔與經幢等45組展件，分成四個單元：一、法界緣起——生命與萬物互相依存的世界觀；二、銘記於世——塔幢上的生命故事；三、永恆之道——佛塔與覺者的生命教育；四、善住之願——經幢與《佛頂尊勝陀羅尼經》。探索覺者對生命的領悟，凝視古老的銘刻，不僅窺見古人如何回應生命課題，也啟發對我們自身的省思——如何安住於現世、善生於未來。

▲中台世界博物館《一瞬一旅》開展，揭密佛塔經幢文化看見背後的生命哲學。（圖／記者高堂堯攝）

館方表示，展場也設置多項互動裝置，包括拍照打卡區、拓印體驗區與拼組佛塔經幢結構的「疊疊看」遊戲，增添觀展樂趣，展期間亦將規劃主題講座、導覽與工作坊，誠摯邀請社會大眾一同走進佛教藝術的生命智慧；更多展覽活動相關訊息，可上中台世界博物館官網（www.ctwm.org.tw）及臉書(www.facebook.com/ctwm.org)查詢。

【展覽資訊】

展覽期間｜即日起至2026年5月24日（日）每天上午9時至下午5時（週一休館，連假開館時間請留意官網公告）
展覽地點｜中台世界博物館 301B／302B 特展室
票價資訊｜全票200元、優惠票100元（一票當日可同時參觀本館與木雕分館常設展及特展）

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