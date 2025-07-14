中台木雕分館feat.萬花筒劇團　《覺中生智》兒童劇將登場

▲萬花筒劇團與中台世界博物館攜手，打造兒童劇、傳遞正向力量。（圖／中台世界博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中台世界博物館木雕分館「與覺同行——佛教藝術中的神奇寶貝」特展持續開展中，館方為吸引更多親子參與，特別自4月起邀請新北市「萬花筒」劇團演出三場兒童劇《覺中生智——小善的奇幻之旅》，後兩場將分別於暑假期間的7月26日與8月23日登場。

中台世界博物館介紹，「萬花筒」劇團由momo親子台「海苔哥哥」黃韋翔於2010年創立，作品多以關懷社會議題出發：如《彩虹音樂森林》以歌舞劇形式關懷色盲議題，《大象亮亮》則關懷燒燙傷朋友，系列作品《淘氣皮皮歷險記》以貼近兒童視角探討安全教育、職業探索、親子溝通等議題，《覺中生智——小善的奇幻之旅》則是該劇團為本次特展所量身打造的兒童劇。

《覺》劇故事描述劇中主角「小善」偶遇神奇的大白狗，一起進入奇幻世界，幫助了奇幻世界裡的動物朋友，也在其中獲得友誼與解決問題的智慧，透過戲劇表現將特展中的動物角色賦予故事性，讓兒童在沉浸式的觀劇體驗中，深化對佛教藝術中動物形象背後生命啟示的認識；此外，只要報名就可領取埔里吉祥物「噗哩」限量造型扇，「噗哩」還將於七月場次於現場與大觀眾互動拍照。

館方表示，本次特展也為親子朋友推出一系列豐富的周邊活動：展覽期間，觀眾可透過情境化語音導覽聆聽動物們的故事，或報名參加策展人導覽等活動，深入了解展覽內容，並有特展專屬的語音導覽學習小冊與解謎學習單，完成解謎任務，還能獲得抽扭蛋機會，獲取專屬動物夥伴的智慧語錄及神祕小禮。

更多展覽活動相關訊息，請鎖定中台世界博物館官網（www.ctwm.org.tw）及臉書(www.facebook.com/ctwm.org)查詢。