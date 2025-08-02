美籍男子京都街頭「痛毆」陸國中生　一連3天大陸公民在日本遇襲

▲ 美籍男子在日本街頭「無差別」毆打大陸女國中生 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

近期大陸遊客在日本發生遇襲事件，根據陸媒報導，日本京都府中京區的一條街道於7月29日又發生毆打大陸遊客事件，起因是一名美國男子毆打一名大陸遊學團女國中生，之後被逮補。該起事件到今天才曝光，幾乎是一連三天大陸公民在日本遭到襲擊事件。

綜合陸媒報導，7月29日當天晚上7時左右，被襲擊的女初中生正與其他學生一起前往酒店，該男子突然衝出來，毆打她的面部。所幸被打學生沒有受傷，帶隊老師迅速制服了該男子，並將他移交給警方。

報導指出，該名男子是美國籍人士，36歲，自稱自己是藝術家。在日本警方的訊問中，該男子否認了指控，並稱「我什麼也沒做」。目前，該名美國籍男子已被拘留，日本警方正在詳細調查事件的經過。

近期中日情結高升，連同上述事件，已經有三起大陸遊客在日本遇襲。大陸駐日本大使館日前指出，據媒體報導，7月30日晚1名大陸遊客（19歲大學生）在大阪街道上遭遇勒頸搶劫受傷。連同7月31日兩名大陸男性公民在東京遭4名不明身分男子持械毆打致重傷，2天內已有3名大陸公民在日本遇襲受傷。

大陸駐日大使館官網昨1日發布消息，據媒體報導，7月30日晚間10時左右，1名大陸遊客在大阪府西成區街道上遭遇勒頸搶劫致傷，兇手已被逮捕。中國駐大阪總領事館第一時間聯繫傷者表示慰問。

使館消息也指出，近期大陸公民遇襲案件頻發，已向日本外務省提出嚴正交涉，要求日方切實保護在日中國公民安全與合法權益。再次提醒在日中國公民和遊客務必提高警惕，加強自身安全防範。

