陸官方成功追贓225億　撒10年天網！亞洲百名紅通人員全面清零

▲大陸「2025天網行動」實現亞洲地區「百名紅通人員」全面清零。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

習近平上任後，推行推行打貪腐動超過12年，隨著「天網2025」行動深入推進，反腐力度再升級。據《中國紀檢監察報》昨1日報導，中央紀監委今年首次開展職務犯罪境外追贓挽損專項行動，截至目前已成功追回贓款225億元人民幣，（換算台幣922億台幣）。

「天網2025」行動開展僅逾百日，國際追逃追贓捷報頻傳，中央紀委國家監委網站7月24日發佈消息，「百名紅通人員」周靜華從泰國被引渡回中國，實現亞洲地區「百名紅通人員」清零。

據了解，「天網行動」自2015年4月啟動，由中央反腐敗協調小組部署，是針對外逃腐敗分子的關鍵追逃追贓行動。其中，「百名紅通人員」作為重點對象，包括涉嫌重大職務犯罪、證據確鑿的外逃官員與涉案人員。隨著最新兩名紅通人員回國，該行動再傳捷報。

原大陸中國雲銅（泰國）投資開發有限公司副總經理、涉嫌貪污的周靜華24日被成功從泰國引渡回國，亞洲地區「百名紅通人員」全面清零。周靜華自2012年被國際刑警組織發布紅色通報以來，負隅頑抗長達13年。此案歷經多年協調，在中泰兩國開展多輪執法與司法合作下，最終成功將其引渡回國。

另一名「百名紅通人員」梁錦文7月29日主動回國投案。他為原珠海華美汽車制動工業有限公司總經理，涉嫌職務侵占罪，早在1996年11月就外逃國外，翌年被國際刑警組織列為紅通人員。歷經28年漂逃，最終選擇歸案，是「天網行動」開展以來第64名到案的紅通人員，也是逃亡最久人員。

綜合陸媒報導，該行動宗旨是「百折不撓、接力推進，五年、十年、二十年都要追」，追逃與追贓是反腐工作的兩個重要維度。

▲十年來，「天網行動」成功追贓225億人民幣。（圖／路透社）

中共中央紀委國家監委國際合作局負責人指出，2024年7月，大陸方面提出的刑事司法協助請求首次獲得境外司法機關支持，成功沒收並全額返還涉案紅通人員的不法資產，這也是首次實現境外財產司法合作全額退回。除了追回個人財產，多名高官歸案後亦主動退贓。

根據「天網2025」行動部署有關負責人員介紹，「我們綜合運用國際刑事司法協助、國內違法所得沒收程序等手段，多措並舉有效提升跨境追贓質效，今年以來已追回贓款225億元（人民幣）。」

資料顯示，十年來，「天網行動」共從境外引渡79人、遣返712人、緝捕1986人，近年來引渡、遣返總數更是明顯上升。