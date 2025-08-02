獨／元和雅遭駭客入侵！女患者裸體畫面外洩　男勒索鉅額贖金

▲元和雅醫美診所遭到駭客入侵。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

國內知名連鎖整形診所元和雅遭駭客入侵！今年5月，有駭客駭入元和雅高雄分院診間內的監視系統，截取多名女性患者袒胸露乳，甚至是全裸的影像，被害人接近10人，再將這些畫面寄給診所，勒索鉅額贖金。診所當下立即報警，警方組成專案小組調查，逮捕一名男子，檢方偵訊後向法院聲請羈押獲准，目前案件持續偵辦中。

事發在今年5月，元和雅診所突然接獲不明男子要脅，指出自己手上握有大量患者隱私照片，要求診所給付鉅額贖金，若診所拒付，就會將畫面散布出去。據了解，畫面內容是在診間內，醫師請女性患者脫下上衣評估手術的範圍，有些女患者甚至是全身脫光光，側臉、正臉全都看得一清二楚。

診所看過這些畫面後氣炸了，不過發現遭外流的照片，拍攝角度與診所內架設的監視器一模一樣，初步判斷並非遭醫生或不明人士架設針孔偷拍，明顯是電磁紀錄遭到駭入並翻拍，驚覺資安系統遭到攻擊，當下立即報警處理。

警方跨單位組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，目前逮獲一名男子涉有重嫌，並查扣相關拷貝影像，嫌疑人經詢後依恐嚇取財罪嫌移送地檢署，檢方複訊後，向法院聲請羈押獲准。專案小組仍持續清查是否有共犯，以及被害人到底有多少？畫面是否已經流出甚至被販售圖利。

元和雅診所證實確有此事，並表示診所依據「醫療機構醫療隱私維護規範」第2點規定，在診間設置設備用以保障病患權益，且事前都以書面告知病患，並在診間張貼公告，過程合法並經病患同意。至於遭駭客入侵的影像，是醫師為病患做檢查時的正常醫療行為，沒想到竟被不明人士拿來要脅，希望檢警查明歹徒真正的犯案動機。

元和雅強調，對於診所遭駭客入侵影像一事，深感遺憾，已於第一時間向警方報案，並由檢察官立案偵辦中，目前已有嫌犯被捕，本診所基於保護病患隱私立場，除了全力配合檢警偵辦，也已委請資安專家協助檢討安全措施並維護改進。