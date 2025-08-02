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敬父愛如山！台南表揚20位模範勞工父親　黃偉哲：撐起城市的肩膀

▲勞工局王鑫基局長與20位模範勞工父親合影切蛋糕，致上父親節最誠摯的祝福。（記者林東良翻攝，下同）

▲勞工局王鑫基局長與20位模範勞工父親合影切蛋糕，致上父親節最誠摯的祝福。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

父親節將至，為感念勞工父親在家庭與職場的堅韌付出，台南市勞工局2日舉辦「2025年度模範勞工父親表揚」，由勞工局長王鑫基親自頒獎給來自各工會的20位得獎爸爸，肯定他們不只在工作中堅守崗位，也在生活中傳遞無私父愛與公益精神，現場氣氛溫馨動人。

▲勞工局王鑫基局長與20位模範勞工父親合影切蛋糕，致上父親節最誠摯的祝福。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場安排花藝牆拍照區，主題為「框住爸氣」，象徵父親如骨架般撐起家庭。得獎爸爸們在志工幫忙整理儀容後帥氣登場，王鑫基局長與模範父親們一同切蛋糕祝賀，分享父親節的榮耀時光。許多貴賓如台南市總工會、產總、大台南總工會及立委議員團隊也到場共襄盛舉。

▲勞工局王鑫基局長與20位模範勞工父親合影切蛋糕，致上父親節最誠摯的祝福。（記者林東良翻攝，下同）

本屆最年長得主為88歲的秦福昌爸爸，自年輕從三峽南下台南學做花生糖，與妻子每日清晨做到深夜撐起家計。60多歲遭砂石車撞擊右腿截肢後，他依然裝義肢繼續勞動不假手他人，並熱心公益捐款，展現無比堅毅。

▲勞工局王鑫基局長與20位模範勞工父親合影切蛋糕，致上父親節最誠摯的祝福。（記者林東良翻攝，下同）

另有來自泥水業的李三連爸爸，從學徒做起，現為全方位自營承包者，積極參與工會修繕志工，長年投入「做工行善團」為弱勢家庭修繕房屋，獲多屆模範勞工表揚，育有三子女皆品學兼優。

▲勞工局王鑫基局長與20位模範勞工父親合影切蛋糕，致上父親節最誠摯的祝福。（記者林東良翻攝，下同）

來自電氣業的吳福川爸爸從事水電工作52年，不僅投入921震災、SARS防疫捐贈3萬個防護面罩，也長期參與公益修繕，獲選全國模範勞工與八德獎。他的子女也跟隨公益腳步，延續父親的無私精神。

▲勞工局王鑫基局長與20位模範勞工父親合影切蛋糕，致上父親節最誠摯的祝福。（記者林東良翻攝，下同）

今年共有秦福昌、黃添全、林正光、林榮義、蘇聰明、王文良、林鶴展、郭榮欽、李三連、吳福川、林水池、楊東學、陳坤海、陳來春、陳崇崑、吳明昌、嚴芳川、蔡福寶、施政銘、王仕吉等20位模範勞工父親獲獎。

▲勞工局王鑫基局長與20位模範勞工父親合影切蛋糕，致上父親節最誠摯的祝福。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長表示，這些模範父親不只是家庭支柱，更是社會進步的動力，感謝他們用勞動和愛築起台南的「希望家園」。

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