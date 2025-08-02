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送男客回家！傳播妹幫開公寓大門　樓梯間慘遭強壓侵犯25分鐘

▲桃園市羅姓男子2021年與未滿16歲少女交往成為男女朋友，羅男明知少女未成年卻連續與少女發生親密關係，害少女懷孕被家人發現報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲張姓男子叫傳播妹，卻藉口要她叫車送他回家，在公寓大門後性侵她。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／新北報導

新北26歲張姓男子和朋友去KTV唱歌，期間叫了傳播妹助興，張男見傳播妹小花(化名)要提早離開，要求小花先搭計程車送他回家，到住處後又藉口酒醉，要小花幫他打開公寓大門，趁機將她強壓在1樓樓梯間性侵，遭小花告上法院。新北地院審理，法官判定張男犯行屬實，依他犯強制性交罪，處3年8月徒刑。

判決指出，張男在2022年12月16日，和友人在KTV唱歌飲酒，以1小時2000元為代價，點了傳播妹小花的檯4小時，大家一起聊天、玩遊戲。而後小花唱了2、3個小時後打算提前下班，張男仍付了8千元，但要小花搭計程車送他回家，到家後又要求小花幫他打開公寓大門，沒想到小花一開門，張男便不顧她反抗，強行將她壓在1樓樓梯間牆壁、地面性侵，導致小花左手掌、手腕處有多處紅腫、瘀青。

因小花下車前將包包留在計程車上，並交代司機要等她，司機在巷口苦等了25分鐘，遲遲等不到小花現身，不耐煩的跑去按公寓門鈴，才看到小花衣著凌亂的走出來。小花上車沒多久便崩潰大哭，告訴司機她遭客人拉到門後性侵，司機便將她載去派出所報案。

全案審理時，張男辯稱兩人是合意性交，事後小花還陪他上樓換衣服，在外面等候的計程車司機也沒聽到小花呼救。

不過法官檢視監視器畫面，發現小花下車陪張男回家的過程，並沒有主動貼近張男或彼此摟抱，反而張男出手碰觸時，小花還後退甩開，而且一將張男送到門口，小花就想返回計程車，又被張男叫回拿鑰匙開門，可見小花確實想快搭車回家。

法官指出，該公寓大樓1樓樓梯間，為大樓住戶進出的公共空間，且空間狹小，如果小花想和張男發生關係，大可跟他一同上樓，不會選擇在這種場合發生性行為，且小花驗傷後，在褲底、私密處都檢驗出張男的DNA，判定張男犯行屬實，依張犯強制性交罪，處3年8月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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