強降雨狂炸台南市！各地大淹水畫面曝　逾15行政區列為警戒區

記者林東良／台南報導

受西南氣流籠罩，台南市2日凌晨起連續發布豪大雨與淹水警戒，多區累積雨量破錶，其安平、安南、永康、中西、關廟、仁德、山上、善化、官田等逾15個行政區進入淹水警戒地區均進入淹水警戒，白河水庫、虎頭埤與烏山頭水庫亦啟動洩洪措施，警方與市府防災系統全面啟動應變。

▲強降雨導致台南安南區頂安路段多處積水，市警第三分局員警第一時間拉起封鎖線戒護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警局第三分局表示，安南區多處路段已出現積水情形，轄區員警第一時間趕抵現場拉起封鎖線、引導交通，籲請市民切勿強行通過積水路段，避免災害發生。

根據中央氣象署與水利署即時資料顯示，台南市部分地區3小時累積雨量逾150毫米，新市區新市站六小時雨量高達294毫米，安定區安定站亦達295毫米，官田、大內、佳里、西港等地亦緊追在後。山區如山上、左鎮、大內區則因地勢關係易致山洪暴發與坍方風險，市府已籲請市民非必要勿前往山區活動。

第三分局指出，安南區頂安、溪心、州南、淵西等里鄰道路均傳出積水情形，員警即時布建警戒，針對視線不良或疑似淹水區域加強巡邏，避免民眾誤闖危險路段。警方也同步提醒駕駛人注意輪胎胎壓、胎紋與雨刷是否正常，騎乘機車者應穿戴安全帽、雨衣、勿搶快並保持安全距離，行車途中建議隨時收聽警廣掌握最新路況。

▲水利署統計顯示，新市區六小時累積雨量高達294毫米，全市已有安平、中西、關廟、仁德、山上、善化、官田等逾15個行政區進入淹水警戒。（民眾提供，下同）

市府防災系統統整各地回報，截至上午10時45分，全市已有安平、中西、.永康、關廟、仁德、山上、善化、官田等逾15個行政區進入淹水警戒，部分地區六小時累積雨量逼近3百毫米。白河、烏山頭、虎頭埤三座水庫今晨陸續啟動調節性洩洪，提醒下游急水溪、曾文溪、虎頭溪流域民眾切勿靠近溪床與河道邊坡，避免突發性暴漲釀災。

南警呼籲，面對極端氣候型態帶來的強降雨，民眾不僅要自我防護，更應關注官方發布之即時警戒，善用市府與水利署等平台掌握天氣趨勢與應變資訊，共同維護生命財產安全。