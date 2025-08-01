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快訊／5地區明天雨量達停班課標準　估24小時降490毫米

▲▼24小時雨量預測。（圖／氣象署提供）

▲24小時雨量預測。（圖／氣象署提供）※點圖放大

生活中心／台北報導

受西南氣流影響，雨勢不斷，中央氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」進入第5天，今天下午公布最新24小時雨量預測，南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區明天仍達到「水災」的停止上班上課標準。至於是否停班課，以各縣市政府公布為準。

根據最新24小時雨量預報，今晚8時至明晚8時，南投縣山區預估雨量150至250毫米，嘉義縣山區預估雨量200至340毫米，高雄市山區預估雨量350至490毫米，屏東縣山區預估雨量350至490毫米，台東縣山區預估雨量150至250毫米，達到停班課標準。

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依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，水災的停班停課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

▲▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

根據氣象署預報，明天西南風再增強，下周日及周一西南風偏強，易有短延時強降雨，苗栗以南有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，尤其南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，北部及東南部地區偶有局部短暫陣雨或雷雨，而其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

另外，台灣東方約1200公里處的低壓區有熱帶性低氣壓生成，未來有機會增強為今年第10號颱風「白鹿」，預估將朝東北方向移動，不會直接影響台灣，但整體大氣環境變動，將導致南側西南風再度增強。

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