質疑H20晶片設後門　中共黨媒：輝達我怎麼相信你？

▲輝達。（圖／路透）



文／中央社

中國國家網信辦日前約談輝達（NVIDIA），要求就H20晶片漏洞後門安全風險問題進行說明。人民日報發表評論文章稱，「英偉達（輝達）讓我怎麼相信你」，指輝達要拿出安全證明，才能消除中國用戶的後顧之憂。

人民日報1日在微博「人民日報評論」發布署名孟繁哲的評論文章及影片，稱「英偉達讓我怎麼相信你」。

文章提到，輝達的晶片H20被曝出存在「嚴重安全問題」，公司最近被國家網信辦約談。晶片漏洞後門安全風險一旦觸發，隨時可能是一場「噩夢」。

文章表示，輝達回應指「網絡安全對我們至關重要。輝達的晶片不存在『後門』，並不會讓任何人有遠程訪問或控制這些晶片的途徑。」不過，對於H20晶片存在的「追蹤定位」和「遠程關閉」風險質疑，企業唯有按照約談要求，拿出令人信服的安全證明，才能消除中國用戶的後顧之憂，重新贏得市場信任。

▼輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）



文章表示，網路安全不只關係到民眾的日常生活，也關係到企業的命脈，更直接連著國家安全。發展數位經濟、建設數位中國，必須維護好網路空間安全，絕不能讓「帶病」的晶片上崗。

文章表示，外國企業深耕中國市場，尊重中國法律、嚴守安全紅線是基本前提。輝達執行長黃仁勳曾說，「我們唯一需要做的，就是始終確保遵守法律，並盡最大努力服務各個市場的客戶。」既然說了，就要做到。

文章最後表示，中國堅持在法治軌道上推進高水平對外開放，因為法治是最好的營商環境。不管是外國企業，還是其他經營主體，都要遵守規則、以誠相待，才能實現共贏發展。

在美中科技競爭下，輝達H20晶片進軍中國市場遇到不少障礙。2022年時任美國總統拜登對中國實施晶片禁令，中國業者無法取得業界研發AI時愛用的輝達A100及H100晶片。其後輝達為規避美國政府管制，為中國研發降規版H20晶片，但今年4月川普政府禁止輝達出口H20晶片到中國。

在今年7月美國放行H20晶片後，中國政府又質疑H20晶片有安全風險而約談輝達，外界關注H20晶片是否能順利進入中國市場。