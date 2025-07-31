輝達遭大陸網信辦約談！說明「H20晶片設後門」風險問題

▲輝達遭到約談。（示意圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家互聯網信息辦公室（網信辦）31日突約談晶片龍頭輝達（NVIDIA），要求輝達對H20晶片漏洞後門安全風險問題進行說明，並提交相關證明材料。

美國跨黨派議員先前曾提案，要求美國出口的先進晶片必須配備「追蹤定位」的功能，防止流入受管制國家。美國的人工智能領域專家也於近期透露，輝達算力晶片「追蹤定位」「遠程關閉」的技術已成熟。

大陸網信辦31日表示，為維護中國用戶網路安全、數據安全，依據《網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》有關規定，於2025年7月31日約談了輝達公司，要求輝達公司就對中國市場銷售的H20算力晶片漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明材料。

輝達創辦人、執行長黃仁勳7月中高調訪問北京，宣布輝達H20晶片恢復向中國市場銷售，並將推出一款面向中國市場的全新GPU，名為RTX Pro。

黃仁勳還在北京的「供應鏈博覽會」上大讚中國大陸的AI模型是「世界級」，尤其開源AI，更將成為全球進步的催化劑，「AI為中國供應鏈創造了全新的成長機會，輝達會持續與夥伴在AI方面合作，共創繁榮未來。」

▼輝達創辦人、執行長黃仁勳。（圖／路透社）

