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大陸 大陸焦點 特派現場

影院座位佈滿小白點　廣東妹子細看「是蟲卵！」小部分還在動

記者任以芳／綜合報導

廣東一名女子近日在電影院觀影時，竟在座椅上發現大量白色蟲卵，部分還在蠕動。影片曝光後引發外界震驚與噁心。涉事影院已向該名觀眾道歉，退票並致贈電影券，並對全廳進行消毒處理。

根據陸媒釋出畫面顯示，一名女子進入影廳後，發現座椅靠背上布滿小白點，「小部分在爬」，仔細一看布滿白色蟲卵，有些甚至還在蠕動。

該名女子是在7月18日觀影期間拍下了相關影片，釋出座椅按摩墊上佈滿蟲卵，說明自己是電影沒開場前進場，發現座位有蟲後十分驚訝，跟朋友趕緊換位子，也奉勸穿短褲、短裙女孩子要特別注意公共衛生，尤其是座椅清潔度。

事件爆發後，該影院馬上坦承有這件事，店長許先生表示，事發當天得知情況後，已聯繫該觀眾道歉，並退回電影票，同時額外贈送20張電影券作為補償。此外，影院承諾針對同場次其他觀眾也將退費。

▲▼ 廣東一女子發現影院座椅上布滿白色蟲卵，“小部分在爬”！ 。（圖／翻攝 羊城晚報）

▲ 廣東一女子發現影院座椅上布滿白色蟲卵，小部分在爬！ 。（圖／翻攝 羊城晚報）

許先生坦言，事件反映出影院在日常管理上確實存在疏忽。18日當天，他們已聯繫有資質的消殺公司，對館內9個影廳進行全方位消毒，並安排人員每日巡查，防止同類事件再發生。

陸媒《羊城晚報》報導，走訪廣州越秀、海珠、天河等區的五家影院，發現各影院的清潔頻率不一，從「每場次一次」到「一週一次」皆有。而多數影院表示，雖然座椅為皮椅或沙發，但不會拆除清洗，只會以清潔劑擦拭；且均不提供一次性座椅套。

根據大陸《公共場所衛生管理規範》，雖未明確要求座椅清洗頻率，但強調應「經常性打掃」與「室內物品無積塵與不潔物」，顯示影院衛生仍有提升空間。

對於此次事件，多位專家也提出警示。浙江省人民醫院皮膚科主任潘紅英指出，電影院等封閉、光線昏暗場所，在夏季尤為容易滋生塵蟎或其他蟲類。若皮膚暴露多，接觸座椅後容易引發如丘疹性蕁麻疹等皮膚疾病。她建議觀眾觀影時穿著長褲，皮膚裸露處可使用驅蟲劑，觀影後應更換衣物並洗澡。

首都醫科大學附屬北京中醫醫院馬一明醫師提醒，公共座椅若曾被疥瘡、水痘、體癬患者接觸，或留有分泌物，亦有疾病傳染風險。建議觀眾隨身攜帶酒精或消毒濕巾，觀影前對座椅簡單擦拭，同時養成勤洗手的好習慣。

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