「循環經濟」先驅！花蓮擁12處認證環教設施　實踐淨零綠生活

▲「糖業循環經濟」，將甘蔗壓榨後剩餘的蔗渣再利用，減少農業資源的浪費。（圖／花蓮縣政府提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府長期致力於推動多元環境教育，全縣目前已擁有12處通過認證的環境教育設施場所，涵蓋自然保育、文化保存、能源轉型等多樣主題，其中更不乏推動「循環經濟」的先驅典範，為民眾提供深度參與綠色學習的機會。這些場域不僅展現花蓮的自然與文化特色，更是培養全民環保意識與實踐淨零綠生活的重要力量。

在眾多特色場域中，「花蓮糖廠環境教育中心」以其獨特的「糖業循環經濟」，將甘蔗壓榨後剩餘的蔗渣，用於汽電共生產生蒸氣發電或作成太空包用於菇類栽培，而汽電共生後的煙灰可排放至農場，用作改善土壤性質，因此糖廠的產品及副產物皆可以再利用，也減少農業資源的浪費。

▲▼「碧雲莊在地循環繪本閱讀教育園」透過在地循環繪本、社區資源循環利用，打造全齡共學的綠生活教室。

「碧雲莊在地循環繪本閱讀教育園」透過在地循環繪本、社區資源循環利用等方式，打造全齡共學的在地綠生活教室，讓民眾從閱讀中理解「資源不只是垃圾，而是下一個機會」的理念。

「中華紙漿環境教育園」，則透過紙漿產業脈絡，深入解說如何在生產製程中導入節能減碳、回收水再利用與工業循環再生，場域中設有展示區，讓學員實地觀察企業如何實踐永續轉型。

▲「中華紙漿環境教育園」，則透過紙漿產業的節能減碳，讓學員實地觀察企業如何實踐永續轉型。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府積極打造以在地特色與國際接軌的環境教育平台，結合循環經濟與文化保存，讓環境教育設施場所不只是學習的地方，更是生活改變的起點。誠摯邀請全民走訪，學習體驗減碳行為、資源利用與能源管理模式，實踐淨零未來。

花蓮縣環境保護局指出，循環經濟不僅是產業轉型的方向，更是環境教育的核心之一，從公營事業、社區、企業等皆可成為綠色行動的參與者。透過這些具體可感的場域，民眾能親身體驗花蓮資源循環、延伸物命與減量設計的價值，共同為「淨零碳排」、「永續花蓮」打下基礎。

