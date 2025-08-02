　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「循環經濟」先驅！花蓮擁12處認證環教設施　實踐淨零綠生活

▲「糖業循環經濟」，將甘蔗壓榨後剩餘的蔗渣再利用，減少農業資源的浪費。（圖／花蓮縣政府提供，下同)

「糖業循環經濟」，將甘蔗壓榨後剩餘的蔗渣再利用，減少農業資源的浪費。（圖／花蓮縣政府提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府長期致力於推動多元環境教育，全縣目前已擁有12處通過認證的環境教育設施場所，涵蓋自然保育、文化保存、能源轉型等多樣主題，其中更不乏推動「循環經濟」的先驅典範，為民眾提供深度參與綠色學習的機會。這些場域不僅展現花蓮的自然與文化特色，更是培養全民環保意識與實踐淨零綠生活的重要力量。

在眾多特色場域中，「花蓮糖廠環境教育中心」以其獨特的「糖業循環經濟」，將甘蔗壓榨後剩餘的蔗渣，用於汽電共生產生蒸氣發電或作成太空包用於菇類栽培，而汽電共生後的煙灰可排放至農場，用作改善土壤性質，因此糖廠的產品及副產物皆可以再利用，也減少農業資源的浪費。

▲「糖業循環經濟」，將甘蔗壓榨後剩餘的蔗渣再利用，減少農業資源的浪費。（圖／花蓮縣政府提供，下同)

▲▼「碧雲莊在地循環繪本閱讀教育園」透過在地循環繪本、社區資源循環利用，打造全齡共學的綠生活教室。

「碧雲莊在地循環繪本閱讀教育園」透過在地循環繪本、社區資源循環利用等方式，打造全齡共學的在地綠生活教室，讓民眾從閱讀中理解「資源不只是垃圾，而是下一個機會」的理念。

▲「糖業循環經濟」，將甘蔗壓榨後剩餘的蔗渣再利用，減少農業資源的浪費。（圖／花蓮縣政府提供，下同)

「中華紙漿環境教育園」，則透過紙漿產業脈絡，深入解說如何在生產製程中導入節能減碳、回收水再利用與工業循環再生，場域中設有展示區，讓學員實地觀察企業如何實踐永續轉型。

▲「糖業循環經濟」，將甘蔗壓榨後剩餘的蔗渣再利用，減少農業資源的浪費。（圖／花蓮縣政府提供，下同)

「中華紙漿環境教育園」，則透過紙漿產業的節能減碳，讓學員實地觀察企業如何實踐永續轉型。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府積極打造以在地特色與國際接軌的環境教育平台，結合循環經濟與文化保存，讓環境教育設施場所不只是學習的地方，更是生活改變的起點。誠摯邀請全民走訪，學習體驗減碳行為、資源利用與能源管理模式，實踐淨零未來。

花蓮縣環境保護局指出，循環經濟不僅是產業轉型的方向，更是環境教育的核心之一，從公營事業、社區、企業等皆可成為綠色行動的參與者。透過這些具體可感的場域，民眾能親身體驗花蓮資源循環、延伸物命與減量設計的價值，共同為「淨零碳排」、「永續花蓮」打下基礎。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
534 3 1823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南安南區淹大水！　里長怒轟執政者：下游不整治害逆流
美西驚現危險「火積雲」！　猶他州宣布30天緊急狀態
雷雨灌台北！鄭明典曬「雨瀑照」：像開水龍頭
溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」！父垮臉揪衣領阻止　尷尬畫面曝
快訊／雷雨狂轟「松山機場暫停地面作業」　航班延誤
新莊箱屍嫌擺攤賣芋頭粥！在地人「一吃難忘」：就像垃圾場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台11線花蓮大橋護欄防護網施工　8／4～18單線雙向通行

「循環經濟」先驅！花蓮擁12處認證環教設施　實踐淨零綠生活

宗教力量溫暖基隆！5間宮廟獲公益獎　邱佩琳：讓城市從心做起

「恆春熱」音樂祭登場　屏東警加強交管...嚴防脫序行為

屏東市外送員首送內埔「手機沒電迷路」　內埔警帶路助脫困

看影片拿金幣！ 潮州警首創「交通宣導＋平安金幣」　萬人按讚

「499遊阿里山」別相信！　竹崎警揭穿旅遊套裝詐騙老招

沙鹿紫雲宮捐贈救災無人機　提升阿里山消防救援能力

中央大學10主管履新　劉倩伶接任中大壢中校長

中壢仁海宮建廟200周年　要請100公斤金身媽祖來坐鎮

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

【泰格與雪兒】中華電信

台11線花蓮大橋護欄防護網施工　8／4～18單線雙向通行

「循環經濟」先驅！花蓮擁12處認證環教設施　實踐淨零綠生活

宗教力量溫暖基隆！5間宮廟獲公益獎　邱佩琳：讓城市從心做起

「恆春熱」音樂祭登場　屏東警加強交管...嚴防脫序行為

屏東市外送員首送內埔「手機沒電迷路」　內埔警帶路助脫困

看影片拿金幣！ 潮州警首創「交通宣導＋平安金幣」　萬人按讚

「499遊阿里山」別相信！　竹崎警揭穿旅遊套裝詐騙老招

沙鹿紫雲宮捐贈救災無人機　提升阿里山消防救援能力

中央大學10主管履新　劉倩伶接任中大壢中校長

中壢仁海宮建廟200周年　要請100公斤金身媽祖來坐鎮

暑氣全消！6間好拍又好吃冰品必收藏　布丁芒果、滿滿水果山

悍將27歲大齡菜鳥升一軍！王偉軒自培拚出頭盼站穩職棒

祖克柏親自出馬！AI新星被Meta延攬　「天價薪酬」曝光

身分證拿來對　設籍北北基「免費玩全台最美歐風莊園」

手機6月市佔排名出爐！平價神機逆襲殺進第五　8月父親節大戰開打

鄧愷威明先發成台灣第6人！7月中就該升？教頭揭當時考量

台南安南區淹大水居民無奈　里長怒轟執政者：下游不整治害逆流

美西野火狂燒！驚現危險「火積雲」　猶他州宣布30天緊急狀態

善愛嘉年華南港2館溫馨登場　讓愛加倍、打造全台最大公益平台

旗安84收Jin豪禮「堆滿家門口」嚇到！　網笑：一輩子也喝不完

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

地方熱門新聞

石門山勞工育樂中心全新推出

愛河上游變「牛奶河」！建商趁下雨偷排油漆水

中壢仁海宮請100公斤金身媽祖坐鎮

劉倩伶接任中大壢中校長

阿里山499元低價旅遊套裝恐詐騙

五口亡命南橫深谷！生前歡樂聚會畫面曝

台18線阿里山公路車禍　駕駛雙腿骨折

新北兒童卡優惠「精準發放」　即起清查持卡人資格

台南中西區永福路車禍！韓籍女左轉撞上直行機車19歲騎士送醫

新北泰山憲訓公園完工開放　友善休憩空間展現新風貌

嘉義女買東西回家「看不清楚」站路中爆哭！　警出手護送回家

無眠守候母親3個月！警察歌手林宏銘腸道大出血

沙鹿紫雲宮捐無人機　提升阿里山消防救援

美國對台課20%關稅！黃偉哲拋三策因應

更多熱門

相關新聞

HARD OFF首插旗中部南投開第7間台灣分店

HARD OFF首插旗中部南投開第7間台灣分店

來自日本、擁有超過1000間門市據點的知名二手連鎖品牌「HARD OFF（海德沃福）」日前進駐南投，於南投市開設全台灣第7家分店，亦是首次插旗中台灣地區；縣長許淑華感謝該集團選擇南投，也讓好物再生流通、創造新價值，一起為推動資源循環與永續利用而努力。

奇美醫院領航全台！率先取得「ISO 7101」國際醫療品質認證

奇美醫院領航全台！率先取得「ISO 7101」國際醫療品質認證

奇美實業年減363萬噸自來水、再生水使用率達80%

奇美實業年減363萬噸自來水、再生水使用率達80%

他被詐1062萬向詐團求償竟敗訴　理由曝光

他被詐1062萬向詐團求償竟敗訴　理由曝光

展現淨零決心！盧秀燕簽署「公部門倡議書」

展現淨零決心！盧秀燕簽署「公部門倡議書」

關鍵字：

循環經濟先驅認證環教場所實踐淨零綠生活

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了

00後的年輕人「這1天一定排休」　網搖頭

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

快訊／劇烈豪雨狂炸！台南災情慘重

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面