HARD OFF首插旗南投第7間台灣分店　開幕吸排隊

▲日本最大二手連鎖品牌「HARD OFF」南投店日前開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

來自日本、擁有超過1000間門市據點的知名二手連鎖品牌「HARD OFF（海德沃福）」日前進駐南投，於南投市開設全台灣第7家分店，亦是首次插旗中台灣地區；縣長許淑華感謝該集團選擇南投，也讓好物再生流通、創造新價值，一起為推動資源循環與永續利用而努力。

「HARD OFF」南投店7月21日於家樂福南投店一樓開幕，大批人潮於開門前就聚集現場、大排長龍等著進場，最早8點多就有人來排隊，還有來自台中、彰化的民眾前來搶購，包括許淑華、立法委員馬文君、南投市長張嘉哲、縣議員蔡孟娥等亦到場祝賀。

HARD OFF日本總公司社長山本太郎表示，該企業創立30多年，目前全球已有1千多家分店，包括台灣7家，未來會繼續努力，預計全台將開設150分店，致力拓展台灣循環經濟市場、實踐ESG與SDGs永續發展願景；店內有超過2萬多件全面性品項的商品，還有從日本直送限定商品，如家飾品、花器、陶瓷器皿等日式美學選品，更提供現金買斷收購服務，流程透明快速，讓家中不再使用但狀況良好的物品再次發光，且由日本專業人員與台灣各地門市支援團隊共同營運，提供一致高品質服務，歡迎民眾前來參觀選購。

許淑華表示，國際級的指標性企業進駐可為南投經濟產業帶來活力與消費動能，而海德沃福所代表的「Reuse」再利用、資源循環、愛物惜物的核心價值更為重要，也為社會增加資源永續循環及環境保護的管道，藉此改變眾人的生活習慣，讓家中閒置但功能完好的物品，能找到新主人、延續其價值，而不被當成廢棄物丟棄，歡迎民眾多加利用。