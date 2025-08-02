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大陸 大陸焦點 特派現場

女子帶娃晨跑嚇破膽　田間溝渠滾落一顆人類頭蓋骨

記者任以芳／綜合報導

晨跑竟然發現人骨，真的是嚇破膽！大陸山東一名民眾日前緊急報案，在住家附近田間發現一顆人類頭骨。當地警方隨後證實已展開調查，初步研判可能與近日暴雨沖刷墓地有關，目前尚不排除涉及刑事案件。

綜合陸媒報導，山東省菏澤市曹縣一位民眾帶孩子晨跑時，意外於田間一處溝渠內發現疑似人類頭骨，一開始以為自己看錯，後來發現不對勁，立刻報警。

▲▼ 晨跑發現人骨 。（圖／翻攝 星視頻）

▲ 晨跑發現人骨 。（圖／翻攝 星視頻）

影片中可見，頭骨位於乾涸的灌溉溝渠底部，拍攝者語帶驚疑地說：「我發現了一塊頭骨，這到底是真是假？」

隨後，另一段影片顯示，當地有3名穿著警服的工作人員到場進行初步查看。從定位資料顯示，影片拍攝地點位於曹縣青崗集鎮范莊一帶。

《華商報》大風新聞報導，當事人回憶表示，當時正在戶外跑步，無意間發現頭骨，便順手拍了下來，之後警方主動聯繫她了解情況。「下午1點左右，頭骨已被警方帶走。」

對此，曹縣公安局青崗集派出所證實，確有此事，並已出警處理。派出所一名相關負責人透露，目前該案已移交刑警大隊處理，並表示，「根據現場走訪情況來看，近期下雨較多，不排除是上游某處墳墓被雨水沖刷，導致頭骨被帶下來，因為我們在頭骨裡發現了大量積土。」

至於是否涉及刑事犯罪，警方表示仍需等待技術鑑定結果，後續調查仍在進行中。

▼ 當地不排除是刑事案件。（圖／翻攝 星視頻）

▲▼ 晨跑發現人骨 。（圖／翻攝 星視頻）
 

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