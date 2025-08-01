獨／我只喝一瓶！高雄酒駕男連撞3車驚悚畫面曝　居民酸：禮炮三響

▲張男闖禍之後，坐在椅子上，旁邊居民議論紛紛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區開封街今（1日）下午發生一起誇張車禍事件！一輛自小客車竟然在巷弄間高速行駛，先撞路邊車、再翻車、再撞騎樓下另一輛車，整輛車四輪朝天倒栽在馬路中央，場面驚悚，還好駕駛人僅受輕傷。不過警方一查，駕駛酒測值竟高達0.20mg/L，當場依公共危險罪偵辦，全案也引發當地居民熱議。

林園分局表示，案發時間為今日下午4點8分，經了解，肇事的62歲張姓男子原本是在家喝酒，結果喝完之後外出要繳手機費，所以駕駛汽車，沿開封街行駛時，擦撞一輛停放在路邊的自小客車後翻覆，接著又撞上騎樓下另一輛車，造成三車毀損，場面相當混亂。從現場照片可見，張男所駕車輛整輛翻覆倒栽在柏油路上，引來街坊鄰居圍觀，救護人員也在現場替他急救包紮。他本人坐在椅上神情恍惚，卻還表示「只喝了一瓶」，讓周遭民眾聽了都搖頭。

▲張姓男子表示自己僅有喝一瓶 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲車子翻覆後，裡頭的物品全掉了出來 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

更令人傻眼的是，從當地社群群組流傳的對話截圖中，有網友指出：「不知道是有喝還是神智不清，看起來就不太正常啦...」、「他說只喝了一瓶」、「喝什麼酒？後勁怎麼這麼強」、「喝酒人的話聽聽就好」、撞擊聲音連三響，就像是「禮炮三響」……等語句，可見整起事件已在地方居民之間引發熱議與不滿。

警方對張男實施酒測，結果顯示酒測值為0.20mg/L，已超過法定標準，當場依《刑法》公共危險罪帶回偵辦，所幸事故並未波及無辜民眾。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



▲張姓男子被送上救護車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）