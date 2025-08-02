　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大貨車機械故障！撞毀金門公車候車亭畫面曝　駕駛肇逃3hrs被逮

▲▼ 公車候車亭夜間遭撞毀，城警迅速查獲肇事者 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲公車候車亭夜間遭撞毀，城警迅速查獲肇事者。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門金城鎮金山路歐厝路段，於昨（1）日晚間20時30分許發生一起交通事故，位於金山路歐厝二公車候車亭遭車輛撞擊導致嚴重損壞，整個候車亭幾乎全毀，警方循線查得肇事大貨車，是由許姓男子駕駛並帶回，以了解詳細肇事原因。

金城分局表示，候車亭遭車輛撞擊導致嚴重損壞，發現是一輛沿金山路往歐厝方向行駛大貨車涉有重嫌，不到3小時於距離事故地點300公尺一處僻靜廠房作業區發現該肇事車輛，再循線查獲許姓駕駛。經初步調查，駕駛行至該肇事路段時疑因機械故障自撞候車亭，由於撞擊力道大，除了公車候車亭幾乎全毀外，該大貨車車頭亦幾乎全毀，只是無人受傷。因車輛毀損嚴重，許姓駕駛立即連絡友人協助將車拖離現場，至於整起詳細肇事原因金城分局也正在釐清中。

▲▼ 公車候車亭夜間遭撞毀，城警迅速查獲肇事者 。（圖／記者林名揚翻攝）

警方提醒，駕車時行前應檢視車輛概況，可避免交通事故發生，另發生事故時亦要報警處理，不要擅自駛離。本案也將依道路交通管理處罰條例第62條第1項「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」規定製單；另候車亭毀損部分，業由主管機關金門車船處，向許姓駕駛辦理求償。

▲▼ 公車候車亭夜間遭撞毀，城警迅速查獲肇事者 。（圖／記者林名揚翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
534 3 1823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
西南風增強區正在台灣上空！　今明雨最大
川普39%關稅重槌！瑞士「數萬工作」恐不保　鐘錶業撐不住
冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了
魏如萱捲三角戀「前夫零回應」　昔疑因3事離婚
下令部署2艘核潛艦！　川普嗆俄：我們準備好核武了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車手助詐團騙走100萬　「報酬0元」還要被關1年5個月

快訊／找到了！彰化大雨阿伯失蹤3天　全身泥濘倒臥樹林獲救

不爽被當「人體提款機」桃園男KTV勒死女友　服務生開門嚇壞

暴雨狂炸！彰化防汛道路20坑洞變地雷　車子輾過頻爆胎民眾譙翻

快訊／1家5口墜谷！暴雨坍方溪水暴漲「地形會吞人」　搜救緊急暫停

酒駕男見警心虛「跳車躲草叢」　二度拒測罰36萬...再加一條

彰化78歲阿伯失蹤3天！往山區一路走最後身影曝　警擴大搜索

大貨車機械故障！撞毀金門公車候車亭畫面曝　駕駛肇逃3hrs被逮

台南安定暴雨破300毫米！小艇送洗腎患者就醫　安南大水沖破鐵捲門

快訊／高雄大雨再傳意外！機車沒熄火倒路邊　女騎士疑被沖走

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

【泰格與雪兒】中華電信

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

車手助詐團騙走100萬　「報酬0元」還要被關1年5個月

快訊／找到了！彰化大雨阿伯失蹤3天　全身泥濘倒臥樹林獲救

不爽被當「人體提款機」桃園男KTV勒死女友　服務生開門嚇壞

暴雨狂炸！彰化防汛道路20坑洞變地雷　車子輾過頻爆胎民眾譙翻

快訊／1家5口墜谷！暴雨坍方溪水暴漲「地形會吞人」　搜救緊急暫停

酒駕男見警心虛「跳車躲草叢」　二度拒測罰36萬...再加一條

彰化78歲阿伯失蹤3天！往山區一路走最後身影曝　警擴大搜索

大貨車機械故障！撞毀金門公車候車亭畫面曝　駕駛肇逃3hrs被逮

台南安定暴雨破300毫米！小艇送洗腎患者就醫　安南大水沖破鐵捲門

快訊／高雄大雨再傳意外！機車沒熄火倒路邊　女騎士疑被沖走

車手助詐團騙走100萬　「報酬0元」還要被關1年5個月

快訊／找到了！彰化大雨阿伯失蹤3天　全身泥濘倒臥樹林獲救

曾雅妮睽違8年挺進LPGA大賽決賽　笑說對高球又愛又恨

「西南風增強區」正在台灣上空　今明雨最大

不爽被當「人體提款機」桃園男KTV勒死女友　服務生開門嚇壞

王世堅反罷免遭黨內圍剿　高嘉瑜盼互相理解、包容態度從黨內出發

普發一萬成效有5倍！　傅崐萁喊話卓榮泰趕快發：守住台灣產業經濟

暴雨狂炸！彰化防汛道路20坑洞變地雷　車子輾過頻爆胎民眾譙翻

外媒稱美把台當檸檬擠　陸官媒：對等關稅給「倚美謀獨」響亮耳光

《戲說》李宇柔15歲兒離世「2天後託夢了」！　淚見1幕：他終於健康

【違規三殺？】騎士欲闖燈撞倒前車　白車違停被波及QQ

社會熱門新聞

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

「金正恩」在台灣開車撞到男騎士！他一看報案三聯單傻眼

母欠債求扶養　3子女揭悲慘童年

台中妹目睹「七爺八爺」嚇到魂飛掉　慘遭刺青男性侵

新莊逆子「殺父塞行李箱」羈押禁見

霧峰毒蛇入侵咬狗2死3傷　在地人超怒：出門帶鐵棍

新莊箱屍結局超傻眼　29歲兒尿尿狂喊：誰都有爸爸

只剩一截鐵皮！桃源墜谷車殘骸驚悚曝光　

即／1家5口墜谷！暴雨坍方溪水暴漲　搜救暫停

獨／外公疼愛殺人孫　重金聘知名大律師身分曝

劉柏葳外公喊冤！根本沒讓外孫進家門

更多熱門

相關新聞

高雄酒駕男連撞3車驚悚畫面曝　居民酸爆

高雄酒駕男連撞3車驚悚畫面曝　居民酸爆

高雄市大寮區開封街今（1日）下午發生一起誇張車禍事件！一輛自小客車竟然在巷弄間高速行駛，先撞路邊車、再翻車、再撞騎樓下另一輛車，整輛車四輪朝天倒栽在馬路中央，場面驚悚，還好駕駛人僅受輕傷。不過警方一查，駕駛酒測值竟高達0.20mg/L，當場依公共危險罪偵辦，全案也引發當地居民熱議。

陸客來台「狂掃經典飲料」　內行揭背後真相！

陸客來台「狂掃經典飲料」　內行揭背後真相！

布袋警方逮追車砸車現行犯送辦

布袋警方逮追車砸車現行犯送辦

翁金門機場高血壓意識模糊　及時送醫

翁金門機場高血壓意識模糊　及時送醫

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

關鍵字：

金門交通事故大貨車候車亭警方

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

快訊／劇烈豪雨狂炸！台南災情慘重

16個測站雨量破千「紫到發黑」　網看傻：一輩子沒看過

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

台灣關稅20%　以為台股會亮燈跌停！PTT曝原因

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面