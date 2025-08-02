大貨車機械故障！撞毀金門公車候車亭畫面曝　駕駛肇逃3hrs被逮

▲公車候車亭夜間遭撞毀，城警迅速查獲肇事者。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門金城鎮金山路歐厝路段，於昨（1）日晚間20時30分許發生一起交通事故，位於金山路歐厝二公車候車亭遭車輛撞擊導致嚴重損壞，整個候車亭幾乎全毀，警方循線查得肇事大貨車，是由許姓男子駕駛並帶回，以了解詳細肇事原因。

金城分局表示，候車亭遭車輛撞擊導致嚴重損壞，發現是一輛沿金山路往歐厝方向行駛大貨車涉有重嫌，不到3小時於距離事故地點300公尺一處僻靜廠房作業區發現該肇事車輛，再循線查獲許姓駕駛。經初步調查，駕駛行至該肇事路段時疑因機械故障自撞候車亭，由於撞擊力道大，除了公車候車亭幾乎全毀外，該大貨車車頭亦幾乎全毀，只是無人受傷。因車輛毀損嚴重，許姓駕駛立即連絡友人協助將車拖離現場，至於整起詳細肇事原因金城分局也正在釐清中。

警方提醒，駕車時行前應檢視車輛概況，可避免交通事故發生，另發生事故時亦要報警處理，不要擅自駛離。本案也將依道路交通管理處罰條例第62條第1項「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」規定製單；另候車亭毀損部分，業由主管機關金門車船處，向許姓駕駛辦理求償。