台北顛覆撕裂！媒體人點名1縣市「未來是重中之重」：高度不用說了

▲羅友志分享自身看法。資料照，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「台中，到底發生什麼事情？」726大罷免落幕後，每個人的反應都不太一樣，媒體人羅友志就指出，台中「三子立委」默默謝票，而台北的徐巧芯則到處揶揄青鳥。因此他認為，台中未來一定是政治的重中之重，一起期待台中政治起飛。

羅友志在臉書粉專「羅友志 友話直說」上發文表示，「台中，到底發生什麼事情？」陳柏惟近日勸綠營不要再執著於「普發一萬」的論述，若還抓著這個原因不放，可以「下車了」；至於台中市長盧秀燕，「高度都不用說了」，對於台美關稅，是勸大家一起理解談判團隊；還有「三子立委」，挺過罷免後沒有叫囂，只有默默謝票，繼續準備質詢。

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話鋒一轉，羅友志指出，726罷免後，台北一樣顛覆、一樣撕裂，，綠營的王義川繼續在「天龍國」節目中大放厥詞，要人滾蛋；藍營的徐巧芯則以勝利者的姿態，到處激怒青鳥，留言揶揄、訕笑、撕裂。因此羅友志認為，台中未來一定是政治的重中之重，「台南總統、台北總統，都結束了。我們期待，台中政治起飛」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「格局不同，眼界也不同」、「藍綠惡鬥還在繼續，繼續撕裂，講了也聽不進去」、「救經濟應該更是重要吧！為何要不斷的爭吵呢」。也有網友說，「藍營需要幾個鬥雞土虱，巧芯加油」、「偏激青鳥越來越多，繼續忍耐只會成為他們囂張的資本」、「對青鳥不需要再溫良恭儉讓」。但羅友志則直言，「很不認同」。