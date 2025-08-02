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反對普發1萬釀大罷免大失敗？　李正皓：藍白「亡黨感」才是主因

▲政治評論員李正皓。（資料照／記者許靖祺攝）

▲政治評論員李正皓。（資料照／記者許靖祺攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

首波大罷免宣告大失敗後，不少大罷免的支持者將矛頭指向，執政黨對「普發1萬」的立場搖擺不定，導致該議題在民間發酵，最終成為左右選情的因素之一。然而，政治評論員李正皓今（2日）表示，根據民調來看，藍白支持者的「亡黨感」才是主因，他認為，未來在處理議題時，也應該思考藍白的反作用力會有多大？

李正皓今日在臉書發文表示，他想聊一些大家不見得愛聽的話，也就是想聊聊首波大罷免後，最近「苔蒎」（台派）發起大發瘋的事。他強調，自己完全能理解在726之後大家的情緒，所以在節目上也毫無保留與大家一起發瘋。

不過，李正皓說，此時此刻雖然要有情緒的出口，他也同意有人說，民進黨或是台派意見領袖未來在論述上要更精簡、更直球對決的必要，但與此同時，他想請大家看一看最近的民調。

李正皓指出，震傳媒在大罷免之後，做了一份民調，其中一題是「罷免失敗的原因？」有趣的是，這題採取「開放式」問答，也就是電訪員詢問時，是問開放式問題，沒有選項，進而將受訪者第一直覺的答案記錄統計。

關於這道題目的調查結果，李正皓直言，很多台派、新台派一直以為「民進黨反對普發一萬」是這次罷免失敗的主因，但其實在藍白支持者的視角，「罷免無正當性」才是主因，從民調上來看，普發一萬也有影響，但那是民進黨支持者的視角。

李正皓透露，對於藍白支持者而言，當大罷免正式啟動時，對於藍白就是一場抄家滅族的危機感，台派、新台派有亡國感，而藍白也有屬於他們的亡黨感。

因此，李正皓提醒，現在透過「普發現金」這個議題能顯示出國民黨地方首長們的雙標，但未來台派、新台派在處理任何議題或是發動任何行動時，都可以靜下心思考，從台派的角度，這件事的正當性在哪裡？從藍白的角度，這件事的反作用力有多大？

李正皓表示，他還是相信文字的力量，相信寧靜、細膩、有邏輯的論述是可以打動人心，所以這也是他一直堅持做「皓事之徒」與寫文章的原因，新台派上線陪大家瘋，皓事之徒陪大家靜，他覺得這是滿好的平衡。

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