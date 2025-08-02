打擊詐團！台中警祭4奇招奏效　逢甲商圈1個月逮38車手

▲▼台中警六分局祭出這4招，逢甲商圈車手每月被逮人數從342人陡降38人。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市逢甲商圈對於詐團車手有著莫大的吸引力，因為容易混在人群，有吃有住還有錢拿，造成車手群聚，始終居高不下，所幸警方和金融機構、超商配合得嚴絲合縫，落實通報機制，再加上公開表揚有功人員、公開車手面貌，以及加強巡邏，這4招在短短時間內奏效，5月份還逮捕342名車手，7月份僅剩38人，詐團已覺得在這區提領風險太高，轉移陣地。

台中市警六分局日前配合1名假投資的被害人，埋伏在和林姓車手面交地點的附近，林嫌相當謹慎，到達後還拍攝現場回傳詐團群組，不過還是被逮，警方擋下差點交出的90萬元，全案依法移送偵辦，遭台中地院裁定有期徒刑10月。

對於層出不窮的投資詐騙，警方一直強化偵查作為與科技監控手段，透過與銀行、郵局及超商密切合作，落實通報機制；加強巡邏強度，針對可疑對象即時攔查；查獲車手之後，除了將車手狼狽樣公諸於世，也將有功人員提報市府表揚，發放獎勵等，讓反詐力量更加堅固。

警方統計今年1至7月的查獲車手次數，最高者是5月份342次，7月份竟陡降到只有38次，顯見查緝奏效，車手愈來愈少，詐團覺得來西屯區犯案太快被抓，「CP值不高」，已逐漸轉移陣地。