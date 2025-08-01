當車手只賺4980元　台北男倒賠25萬還要關半年　

記者黃翊婷／台北報導

年輕男子阿豪（化名）去年10月間加入詐騙集團擔任面交車手，他依照指示向受害者收取49萬5000元款項，因而挨告。台北地院法官認為，阿豪擔任車手的犯罪所得為4980元，考量到他已經坦承犯行，也賠償受害者25萬元，態度尚稱良好，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑6個月。

▲阿豪擔任詐團車手，最後不僅倒賠25萬元，還被判刑6個月。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪2024年10月間加入詐團擔任面交車手，該詐團成員以投資虛擬貨幣獲利等話術，誘導受害者答應拿出現金購買虛擬貨幣，再指示阿豪前往指定地點收取款項。

阿豪在同年10月底依照指示前往台北市一間超商，他自稱是換幣人員，向受害者收取49萬5000元款項，之後再把錢轉交給詐團其他成員，自己則可以從中獲得取得款項1％的報酬。後來受害者發現被騙，立刻報警處理，警方很快便循線找上阿豪。

台北地院法官認為，阿豪擔任詐團車手，不僅侵害到受害者的財產法益，還影響到社會治安，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，具有悔意，也與受害者達成調解並賠償25萬元，態度尚稱良好，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑6個月，全案仍可上訴。