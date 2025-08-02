　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊「新823砲戰」開打！　趙少康：國民黨一席都不能掉

▲▼ 羅明才今舉辦反罷免造勢，趙少康等藍營大咖出席 。（圖／記者崔至雲攝）

▲羅明才今舉辦反罷免造勢，趙少康等藍營大咖出席 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

大罷免第二階段投票將於8月23日登場，國民黨立委羅明才今（2日）舉辦反罷免後援會，台北市長蔣萬安、戰鬥藍發起人趙少康等重量級人士現身力挺。趙少康火力全開，怒批民進黨動員全黨之力發動「政治清算」，定調這場罷免戰就是「新823砲戰」，強調「國民黨一席都不能掉」，呼籲支持者用選票守住戰線、守住民主。

蔣萬安致詞時回憶，與羅明才過去在立法院就「做鄰居」，兩人辦公室相鄰、互動密切。他盛讚羅在新店地區深耕多年，爭取超過2000億元建設經費，從地方交通、醫療設施、老舊社區改建到今年的財劃法修法，讓新北市爭取到374億元補助，成效有目共睹。

他以深坑輕軌與環狀線南環段為例指出，這些重大工程歷經多年奔走、六次流標，最終在賴士葆與羅明才積極協調下順利開工，展現爭取建設的堅持與實力。蔣說，「羅明才不是聲音最大、動作最多的人，但他爭取建設最有感的」。

蔣萬安也批評，當前正值南部水患災情與關稅衝擊之際，民進黨卻選擇發動大罷免，讓社會內耗。他呼籲，「這個時間點，我們要勇敢站出來，用手中選票說：我們不同意！」

趙少康則以「新823砲戰」定調此次反罷免戰役，怒嗆民進黨動員全黨之力對國民黨7席立委展開「政治清算」。他強調「只要罷掉一個，民進黨就會說他們沒輸！所以我們一個都不能少！」。

他表示，羅明才8屆以來為新店爭取無數建設，連100歲的岳母都說「我們選出的立委，當然要用選票來捍衛他」，因此這次一定要用選票捍衛羅明才。

趙少康也重申對美國關稅談判的不滿，「我說關稅32%，民進黨跳出來罵，現在降成20%，那談判到底怎麼談的？請你們公開透明，不要黑箱作業」，美國現在就是要求台灣「大投資、大採購、大開放」，還傳出要台灣投入1億美元投資案，卻不見政府拿這些錢支持偏鄉教育、醫療或中小企業，「這些錢，應該花在台灣人民身上！」呼籲大家用選票告訴民進黨，人民需要的是什麼，不要再搞大惡罷。

▲▼ 羅明才今舉辦反罷免造勢，趙少康等藍營大咖出席 。（圖／記者崔至雲攝）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
534 3 1823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
西南風增強區正在台灣上空！　今明雨最大
川普39%關稅重槌！瑞士「數萬工作」恐不保　鐘錶業撐不住
冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了
魏如萱捲三角戀「前夫零回應」　昔疑因3事離婚
下令部署2艘核潛艦！　川普嗆俄：我們準備好核武了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王世堅反罷免遭黨內圍剿　高嘉瑜盼互相理解、包容態度從黨內出發

普發一萬成效有5倍！　傅崐萁喊話卓榮泰趕快發：守住台灣產業經濟

不忍了！遭指「刪光潛艦預算」　馬文君喊告：營造我反國防的印象

協助中南部風災重建　考試院長周弘憲捐1月所得

喊「新823砲戰」開打！　趙少康：國民黨一席都不能掉

823罷免、公投同步進行　中選會：誤投票匭仍屬有效票

近年最大選舉舞弊！黃呂錦茹「死亡連署案」千萬交保　綠籲朱立倫道歉

加強台德雙邊實質合作！　德議員訪台：盼借鏡供應鏈去風險化經驗

羅明才辦反惡罷造勢！　葉元之揭「大哥暖舉」：沒理由被罷掉

反對普發1萬釀大罷免大失敗？　李正皓：藍白「亡黨感」才是主因

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

【泰格與雪兒】中華電信

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

王世堅反罷免遭黨內圍剿　高嘉瑜盼互相理解、包容態度從黨內出發

普發一萬成效有5倍！　傅崐萁喊話卓榮泰趕快發：守住台灣產業經濟

不忍了！遭指「刪光潛艦預算」　馬文君喊告：營造我反國防的印象

協助中南部風災重建　考試院長周弘憲捐1月所得

喊「新823砲戰」開打！　趙少康：國民黨一席都不能掉

823罷免、公投同步進行　中選會：誤投票匭仍屬有效票

近年最大選舉舞弊！黃呂錦茹「死亡連署案」千萬交保　綠籲朱立倫道歉

加強台德雙邊實質合作！　德議員訪台：盼借鏡供應鏈去風險化經驗

羅明才辦反惡罷造勢！　葉元之揭「大哥暖舉」：沒理由被罷掉

反對普發1萬釀大罷免大失敗？　李正皓：藍白「亡黨感」才是主因

高雄前議員岳母過世！暴雨路斷棺木無法上山　告別式被迫延期

「太陽花的青鳥去哪了？」台美關稅談判保密　醫酸：大黑箱時代

好市多上架「1神物」妹子超愛！網推爆便宜：好看又實用

車手助詐團騙走100萬　「報酬0元」還要被關1年5個月

快訊／找到了！彰化大雨阿伯失蹤3天　全身泥濘倒臥樹林獲救

曾雅妮睽違8年挺進LPGA大賽決賽　笑說對高球又愛又恨

「西南風增強區」正在台灣上空　今明雨最大

不爽被當「人體提款機」桃園男KTV勒死女友　服務生開門嚇壞

王世堅反罷免遭黨內圍剿　高嘉瑜盼互相理解、包容態度從黨內出發

普發一萬成效有5倍！　傅崐萁喊話卓榮泰趕快發：守住台灣產業經濟

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

政治熱門新聞

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

曹興誠認了「民進黨請我推動罷免」　徐巧芯驚呆

賴清德總統令：駐歐盟代表李淳、駐德代表謝志偉　已准免職

選前錄影曝！劉寶傑預言大罷免全中

傳台灣擬「增購美牛、穀物」換降關稅　農業部回應了

柯建銘：主席賴清德下令精準罷免　823背水一戰

20%重稅砍向命脈　全總：恐爆發倒閉潮

關稅20%！吳宗憲翻郭智輝昔日談話　嗆：下台負責吧

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

NCC委員今公佈！　黃國昌抓包「行政院把名單壓了2個月」

打臉對等關稅談判黑箱　李淳：草簽前公開內容就無法收尾了

大罷免後會知所進退？　柯建銘：這不必問我

獨／台美談判一定有「法律文件」　雙方代表草簽後就會公開內容

更多熱門

相關新聞

近年最大選舉舞弊！黃呂錦茹「死亡連署案」千萬交保　綠籲朱立倫道歉

近年最大選舉舞弊！黃呂錦茹「死亡連署案」千萬交保　綠籲朱立倫道歉

近年最大選舉舞弊案，國民黨發動以罷制罷、罷免民進黨立委，第一階段、第二階段共累積上萬份偽造連署書、其中更有多份「死亡連署」，儘管藍營痛批司法不公，全國共上百名被告都已認罪，其中最指標性的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨當庭認罪，並不爭執事實，震撼法庭。對此，綠委王定宇1日批評，國民黨集體違法作弊造假，黨主席朱立倫就算不是共犯，難道不用「認錯，道歉」嗎？律師陳君瑋則認為，雖然黃呂錦茹犯罪，但她是為了國民黨，朱立倫、賴苡任欠他一個公道。

羅明才辦反惡罷造勢！　葉元之揭「大哥暖舉」：沒理由被罷掉

羅明才辦反惡罷造勢！　葉元之揭「大哥暖舉」：沒理由被罷掉

反對普發1萬釀大罷免大失敗？　李正皓：藍白「亡黨感」才是主因

反對普發1萬釀大罷免大失敗？　李正皓：藍白「亡黨感」才是主因

柯建銘：主席賴清德下令精準罷免　823背水一戰

柯建銘：主席賴清德下令精準罷免　823背水一戰

曹興誠認了「民進黨請我推動罷免」　徐巧芯驚呆

曹興誠認了「民進黨請我推動罷免」　徐巧芯驚呆

關鍵字：

823趙少康國民黨大罷免羅明才

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

快訊／劇烈豪雨狂炸！台南災情慘重

16個測站雨量破千「紫到發黑」　網看傻：一輩子沒看過

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

台灣關稅20%　以為台股會亮燈跌停！PTT曝原因

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面