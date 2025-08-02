喊「新823砲戰」開打！　趙少康：國民黨一席都不能掉

▲羅明才今舉辦反罷免造勢，趙少康等藍營大咖出席 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

大罷免第二階段投票將於8月23日登場，國民黨立委羅明才今（2日）舉辦反罷免後援會，台北市長蔣萬安、戰鬥藍發起人趙少康等重量級人士現身力挺。趙少康火力全開，怒批民進黨動員全黨之力發動「政治清算」，定調這場罷免戰就是「新823砲戰」，強調「國民黨一席都不能掉」，呼籲支持者用選票守住戰線、守住民主。

蔣萬安致詞時回憶，與羅明才過去在立法院就「做鄰居」，兩人辦公室相鄰、互動密切。他盛讚羅在新店地區深耕多年，爭取超過2000億元建設經費，從地方交通、醫療設施、老舊社區改建到今年的財劃法修法，讓新北市爭取到374億元補助，成效有目共睹。

他以深坑輕軌與環狀線南環段為例指出，這些重大工程歷經多年奔走、六次流標，最終在賴士葆與羅明才積極協調下順利開工，展現爭取建設的堅持與實力。蔣說，「羅明才不是聲音最大、動作最多的人，但他爭取建設最有感的」。

蔣萬安也批評，當前正值南部水患災情與關稅衝擊之際，民進黨卻選擇發動大罷免，讓社會內耗。他呼籲，「這個時間點，我們要勇敢站出來，用手中選票說：我們不同意！」

趙少康則以「新823砲戰」定調此次反罷免戰役，怒嗆民進黨動員全黨之力對國民黨7席立委展開「政治清算」。他強調「只要罷掉一個，民進黨就會說他們沒輸！所以我們一個都不能少！」。

他表示，羅明才8屆以來為新店爭取無數建設，連100歲的岳母都說「我們選出的立委，當然要用選票來捍衛他」，因此這次一定要用選票捍衛羅明才。

趙少康也重申對美國關稅談判的不滿，「我說關稅32%，民進黨跳出來罵，現在降成20%，那談判到底怎麼談的？請你們公開透明，不要黑箱作業」，美國現在就是要求台灣「大投資、大採購、大開放」，還傳出要台灣投入1億美元投資案，卻不見政府拿這些錢支持偏鄉教育、醫療或中小企業，「這些錢，應該花在台灣人民身上！」呼籲大家用選票告訴民進黨，人民需要的是什麼，不要再搞大惡罷。



