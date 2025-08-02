沒錢可能是自己破壞財運！5習慣容易養「金毒」　愛哭窮也中鏢

▲常常把「我沒錢」當口頭禪，也會累積「金毒」而破壞財運。（示意圖／資料照）

文／masa

譯者／陳聖怡

摘自／如何出版《被財神爺喜歡到怕的方法》

你的財運在不知不覺中被破壞了嗎？「沒辦法順利賺到錢。」「就算賺了錢，也馬上就花掉了⋯⋯。」我已經說過，這種人的體內可能累積了「金毒」，就是會破壞財運的金毒。錢和金毒是一體兩面，金毒的特徵是想存錢的心情愈強烈，就會愈容易累積。總覺得很讓人氣得牙癢癢呢⋯⋯。

總而言之，要成為「幸福的有錢人」，就需要淨化金毒、儲蓄金錢。這裡我們就來看看容易累積金毒的五種行為吧。

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1. 說錢的壞話

要是說錢的壞話，或是詆毀有錢人，金毒就會趁機靠過來。

2. 口頭禪是「我沒錢」

「我這個月也沒錢，好煩喔」、「這個月又虧錢」這些話是不是經常掛在你嘴邊呢？這些發言習慣也會讓金毒不斷累積。「我們家很窮」、「沒錢也沒閒」這些話，就算是開玩笑也最好不要說。

3. 愛嫉妒

嫉妒是風水中「火」和「水」的氣轉化成穢物時會產生的情緒，只要有這股情緒，金毒就會不斷增殖。而且，就算只是待在嫉妒心強的人身邊，也會受到不良影響，需要小心。要盡可能遠離總是對人心懷偏見、誹謗別人的人。

4. 生活目標只有儲蓄

儲蓄很重要，有儲蓄才能感到安心，但要是一味地存錢卻不讓錢循環，就要當心了。錢要循環才會增加。把錢用來讓自己開心，暢快地花出去吧！

5. 不清理廚房衛浴設施的霉斑、汙垢

廚房衛浴是最容易出現金毒的地方，金毒最愛這裡的霉斑和汙垢。這些用水設施要是稍微疏於清理，汙垢就會逐漸擴散，破壞環境衛生。這樣金毒就會在轉眼間大量增殖⋯⋯排水口等看不見的部分，也要經常保持乾淨。一旦有細菌繁殖，就會累積金毒，所以廚房使用的菜瓜布和砧板都需要常常消毒。另外，廚餘的氣味也是金毒的餌食，要勤於處理丟棄。

▲累積金毒的5個壞習慣。（圖／如何出版《被財神爺喜歡到怕的方法》）

你是不是會在無意之間，做出容易累積金毒的行為呢？只要戒掉這些行為，就可以防止金毒累積。我的諮商客戶中，有人的口頭禪是「我這個月也沒錢⋯⋯」於是我建議他把口頭禪改成「我這個月也付清了房租，有飯可以吃，真是太感謝了」。

特意改掉口頭禪後，他在平常喜歡的抽獎活動中，就開始連續抽中白米和旅遊等獎賞了。而且，他每年還可以領到岳父母生前贈與的110萬日圓。真的很驚人！後來他表示：「看來我以前真的累積了很多金毒呢⋯⋯我再也不說錢的壞話了，太可怕了！」

★本文摘自如何出版《被財神爺喜歡到怕的方法：淨化金毒、史上最簡單的開運增財術》，作者masa，明治大學法學院法律系畢業。 20多歲時，為了照顧生病的媽媽而辭去工作、打工度日。在嘗試某本書中的實現願望法後，母親奇蹟似地康復。之後他學習心理學相關知識，並運用在諮商中，成功開發了獨特的「超感謝筆記法」並成為一名心理諮商師，諮詢預約通常提前六個月就被搶購一空。著有暢銷書《睡前3分鐘超感謝筆記》、《被財神爺喜歡到怕的方法》。