沒錢原因可能是「下意識討厭錢」　10題檢查「對錢的成見」

文／masa

譯者／陳聖怡

摘自／如何出版《被財神爺喜歡到怕的方法》

「我想增加收入。」「我只想存到將來可以安心生活的錢。」「我想中樂透大獎。」「我想過得比現在更富裕。」我每天都會聽到這些關於金錢的真切心願，明明大家都是這麼誠心誠意追求財富，但現實卻往往無法如願⋯⋯

為什麼跟錢有關的願望很難實現呢？或許是因為，你下意識討厭金錢的緣故。「我怎麼可能會討厭錢！」我好像聽到了有人這樣大喊。我在〈前言〉也提過，「你喜歡錢嗎？」這個問題，十個人當中會有十個人回答「喜歡」吧。

但是，就連平常總愛說「我超愛錢！」的人，內心深處也可能對金錢有負面印象。這是長期累積下來的感受，所以自己往往很難察覺。

這張檢查表，能幫各位找出自己對金錢的「成見」。不需要想太多，請憑直覺回答就好：

對金錢的成見檢查表

請在下列項目中，勾選符合自己的項目。

□ 對「有錢人」的印象不太好。

□ 認為「有錢人」跟自己是不同世界的人。

□ 會「因為便宜」就買下原本不打算買的東西。

□ 認為必須耍點詐，才有可能賺大錢。

□ 口頭禪是「我沒錢」。

□ 小時候曾經為錢煩惱。

□ 小時候曾經聽父母說「我們家很窮」、「我們家沒有錢」。

□ 會「因為沒錢」而一直克制不去做某些事。

□ 會不小心疏忽廚房浴廁的打掃工作。

□ 錢包裡塞滿發票或用不到的卡片類。

你勾選了幾項呢？其實只要是勾選一項以上的人，都可能對金錢有負面的印象，所以就請繼續往下看吧。不管是誰，對錢都會有某些「印象」。那是由我們小時候（約4歲～15歲）與錢相關的經驗和價值觀塑造而成。

小孩子不可能握有金錢的主導權，所以成長環境和父母的價值觀會造成很大的影響。我們對錢的印象，會變成「成見」埋藏在內心深處。這成見愈是負面，就會愈覺得賺錢、錢變多是件很不舒服的事。「我無法想像賺錢很簡單。」「有錢人肯定都會做些奸詐的行為。」諸如此類⋯⋯這股不舒暢的感覺會妨礙你變得有錢。

如果你勾選了很多項目，也不必感到沮喪。在這裡，你只要察覺自己內心有哪些成見就夠了。這本書會充分解說要如何排除這些成見、變成有錢人體質，各位就放心繼續看下去吧。

作者masa，明治大學法學院法律系畢業。 20多歲時，為了照顧生病的媽媽而辭去工作、打工度日。在嘗試某本書中的實現願望法後，母親奇蹟似地康復。之後他學習心理學相關知識，並運用在諮商中，成功開發了獨特的「超感謝筆記法」並成為一名心理諮商師，諮詢預約通常提前六個月就被搶購一空。著有暢銷書《睡前3分鐘超感謝筆記》、《被財神爺喜歡到怕的方法》。